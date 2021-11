Un orologio in grande stile.

Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date: con l’ultimo modello della famosa serie Seventies, la Maison orologiera tedesca riscopre i suoi veri colori. Il nuovo quadrante blu scuro conferisce profondità e freschezza al rinomato cronografo. Un’elegante tonalità che si abbina alla perfezione all’iconico design rétro: gli angoli morbidamente bombati e le linee accattivanti evocano lo stile degli anni Settanta, il blu carico del quadrante è un invito a sognare e scoprire nuove possibilità.

Il nuovo Seventies Chronograph Panorama Date firmato Glashütte Original ha tutto ciò che serve per diventare un classico senza tempo, e non solo in virtù del suo carattere vintage: il suo cuore batte grazie all’affidabile movimento automatico rifinito a mano, progettato e realizzato dalla manifattura interna sassone.

Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama Date: caratteristiche

Il modello Seventies Chronograph Panorama Date di Glashütte Original celebra il piacere di un approccio alla vita improntato sul relax e sul piacere. L’ultima versione è arricchita dall’elegante blu scuro, ed è frutto di una maestria artigianale di altissima qualità. Il blu scuro del quadrante è il risultato di un elaborato processo di galvanizzazione. Gli indici rodiati e le lancette con intarsi in Super-LumiNova sono montati a mano con la massima cura. La Data Panoramica ad ore 6 e l’indicazione numerica delle 12 ore sotto le ore 12 che contraddistinguono Glashütte Original sono abbinate, con i numeri in bianco su sfondo blu.

Un ulteriore tocco di stile è dato dai piccoli secondi con indicatore della riserva di carica, dal contatore 30 minuti e dall’arresto dei secondi centrale, che grazie alla funzione flyback può essere riportato a zero e riavviato semplicemente premendo una volta il pulsante.

L’affascinante cassa in acciaio 40 mm x 40 mm con angoli bombati rappresenta una caratteristica distintiva della linea Seventies, e dona a questo orologio un look vintage tanto raffinato quanto inconfondibile. Il nuovo modello offre inoltre una scelta di quattro cinturini:

in pelle di alligatore della Louisiana blu, in pelle nabuk grigio-marrone, in gomma nera oppure interamente in elegante acciaio. Questo robusto cronografo offre una visuale del meccanismo interno attraverso un fondello in vetro zaffiro, ed è impermeabile fino ad una

pressione di 10 bar (100 m).

Nonostante il look e il mood di un figlio degli anni Settanta, il cuore del Seventies Chronograph Panorama Date è animato da un movimento automatico lavorato a mano con estremo amore. Non soltanto il Calibre 37-02, realizzato internamente, è dotato di una riserva di carica superiore fino a 70 ore, ma i dettagli dalla rifinitura sofisticata sono eccellenti esempi della tradizionale arte orologiera di Glashütte, con bordi smussati e lucidati, viti azzurrate e lucidate, e le famose finiture a nastro di Glashütte su ponti, ponte del bilanciere e rotore scheletrato.

