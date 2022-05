La combinazione del classico nero con il raffinato oro rosso trasforma il SeaQ in un compagno quotidiano sportivo ed elegante - ma tutt'altro che ordinario.

Glashütte SeaQ in nero e oro rosso: nella famiglia SeaQ la complessità diventa semplice, con i suoi orologi, la raffinata arte dell’orologeria tedesca si adatta non solo alla vita quotidiana, ma anche alle avventure off-road. Impermeabilità fino a 20 bar, solida costruzione e materiali preziosi li rendono all’altezza di qualsiasi sfida.

Essendo orologi subacquei conformi alle specifiche norme DIN e ISO, tutti i modelli SeaQ sono sottoposti in manifattura a una serie di controlli articolati e multifase per poi accompagnare con la massima sicurezza i loro proprietari ovunque si trovino: sott’acqua, in mezzo alla natura o nei canyon urbani delle grandi città.

Glashütte SeaQ in nero e oro rosso: caratteristiche

Il nuovo membro della famiglia SeaQ è un compagno di viaggio elegante e versatile proposto in una cassa in oro rosso di 39,5 mm, impermeabile fino a 200 mt. Lo splendore del metallo prezioso è messo in risalto da un quadrante nero galvanico con finitura grand soleil e una ghiera unidirezionale, in senso antiorario, con inserto in ceramica nera.

Gli indici, le cifre e le lancette con Super-LumiNova permettono di leggere l’ora anche al buio. Completano il look un cinturino in gomma nera o, per un look ancora più metropolitano, un cinturino in tessuto sintetico grigio, entrambi dotati di una fibbia a doppia deployante in oro rosso.

Glashütte SeaQ in nero e oro rosso: movimento

I contrasti definiscono il design di questo SeaQ. Il nero intramontabile incontra il caldo bagliore dell’oro rosso, la sportività più autentica si unisce alla perfezione meccanica. Per la prima volta, il cuore meccanico del SeaQ può essere ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro, che svela il robusto movimento di manifattura Calibro 39-11 a carica automatica.

Insieme alle ore, ai minuti e ai secondi, aziona anche la data a ore 3. Naturalmente, questo movimento Glashütte di manifattura, finemente rifinito, è realizzato a mano, decorato e regolato nei laboratori del marchio.

