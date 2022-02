Bering si impegna nello sviluppo di prodotti più responsabili e sostenibili e presenta Portland, la prima giacca che rispetta l’ambiente.

Giacca moto Bering Portland: consapevole delle attuali e future sfide ambientali e della necessità di agire concretamente, il Gruppo 2Ride ha deciso di abbracciare un approccio più sostenibile, attuando alcune iniziative in seno ai diversi marchi finalizzate alla salvaguardia del pianeta. Questa nuova challenge parte proprio da Bering, marchio iconico nel settore automotive e specialista francese di una linea di abbigliamento e accessori per motociclisti adatta alle condizioni più estreme, ha oggi l’ambizione di sviluppare una gamma di prodotti che rispettino l’ambiente.

Giacca moto Bering Portland, il video

L’intento è quello di adottare un approccio responsabile per sviluppare prodotti di qualità utilizzando, per quanto possibile, materiali riciclati, certificati da etichette e organismi di riferimento nel settore e i cui requisiti garantiscano il benessere del pianeta.

Dopotutto non è la prima volta che Bering percorre la via della sostenibilità, già la scorsa estate, il marchio aveva presentato una collezione sportswear di magliette e felpe “ecofriendly”, con capi confezionati in cotone biologico e certificati GOTS.

Sviluppare Dispositivi di Protezione Individuale nell’universo della moto significa, innanzitutto, adeguarsi a norme di sicurezza esigenti e superare tutti i vari collaudi interni ed esterni (resistenza, abrasione, strappo, ecc.), ottenendo risultati che non lasciano spazio all’approssimazione. Questo vale anche per le caratteristiche di sostenibilità che un capo dovrebbe avere per essere definito “green”.

Bering, con la nuova giacca Portland, ha superato questa sfida a pieni voti. Look moderno, nuovi tessuti, finiture e comfort: ecco la prima giacca eco friendly firmata dal brand francese, confezionata con materiali riciclati che rispettano l’ambiente. Questo capo è stato realizzato in collaborazione con Repreve, marchio riconosciuto a livello globale per il suo “processo sostenibile” che punta a trasformare bottiglie di plastica riciclate in un materiale tessile funzionale: il poliestere riciclato. Per realizzare una giacca Portland sono necessarie circa 100 bottiglie di plastica.

La grande forza di questa giacca risiede nella capacità di conservare tutta la tecnicità tipica di un capo Bering, abbinata a un stile unico, dettagli curati e a un’ottima praticità, pensata per guidare in tutta serenità.

