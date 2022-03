Lo specialista delle avventure all’aperto esplora nuove strade.

Glashutte SeaQ Panorama Date: un autentico Original, sportivo ed elegante, il SeaQ Panorama Date è pioniere dell’innovazione. Lo stesso vale per la nuova versione verde bambù di questo modello della Spezialist Collection, firmata Glashütte Original.

La scelta del colore naturale si sposa alla perfezione con la sua vocazione di esperto della vita all’aria aperta: è impermeabile fino a 30 bar, ha la ghiera girevole unidirezionale con scatto a mezzo minuto e inserto in ceramica antigraffio, vanta un affidabile movimento di manifattura con una riserva di carica di 100 ore. Questo segnatempo è il compagno ideale per ogni avventura, sia in ambienti chiusi sia all’aperto.

Glashutte SeaQ Panorama Date: caratteristiche

Verde: il colore della natura, della sostenibilità, della vita e dello sviluppo. Ha un effetto naturale positivo ed armonioso, perfino sul polso, come dimostra con il suo stile inconfondibile la nuova versione del SeaQ Panorama Date. Con l’elegante quadrante verde bambù, questo orologio offre una rara combinazione di funzionalità sportiva, affidabile resistenza e stile senza uguali. Ogni singolo componente, per quanto piccolo, garantisce un funzionamento eccellente ed è realizzato con finiture impeccabili dalle mani di artigiani esperti.

L’ultima versione del Glashutte SeaQ Panorama Date si presenta con una cassa in acciaio di ben 43,2 mm di diametro. All’interno, protetto da vetro zaffiro antigraffio con antiriflesso su entrambi i lati, un quadrante di un verde bambù brillante fa da sfondo a lancette, numeri e indici con rivestimento in Super-LumiNova per assicurarne una leggibilità ottimale anche al buio.

La Data Panoramica, tipica del brand tedesco, è posizionata ad ore 4, mentre la ghiera girevole unidirezionale, finemente scanalata, presenta accenti distintivi e un inserto in ceramica verde bambù.

In acqua o sulla terraferma, il SeaQ Panorama Date è ideale ovunque. La sua straordinaria affidabilità parte dal cuore stesso dell’orologio. Connesso alla cassa con inserimento a baionetta, il movimento meccanico di manifattura calibro 36-13 è particolarmente resistente agli urti e assicura precisione e affidabilità di funzionamento fino ad una pressione di 30 bar (300 m), con una riserva di carica di 100 ore.

La spirale in silicio del bilanciere è immune agli effetti degli onnipresenti campi magnetici, che possono alterare l’accuratezza degli

orologi meccanici. Ognuno di questi eleganti segnatempo non solo soddisfa tutti i requisiti delle norme DIN 8306 e ISO 6425 per orologi subacquei professionali, ma viene anche sottoposto ad un’intensa serie di test della durata di 24 giorni consecutivi: il cosiddetto “test di eccellenza”.

L’intero movimento viene realizzato e rifinito a mano presso i laboratori di Glashütte Original. Le finiture decorative di prim’ordine si possono facilmente ammirare attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il nuovo SeaQ Panorama Date, proposto con cinturino in gomma, bracciale in acciaio o cinturino in tessuto estremamente resistente, è disponibile da marzo.

