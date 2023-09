Orari MotoGP TV8 oggi Motegi Giappone 2023 diretta SKY e NOW

Ecco gli orari oggi della MotoGP Giappone 2023 a Motegi su TV8, SKY e NOW, che per questo weekend saranno in diretta sabato 30 Settembre e in differita domenica 1 Ottobre. Attenzione al fuso orario, perché il via della gara in tv sarà alle ore 12. Secondo il calendario della MotoGP il prossimo Gran Premio sarà in Indonesia domenica 15 ottobre.

Nelle pre-qualifiche di ieri, il pilota KTM Brad Binder ha stabilito un nuovo record della pista con un tempo di 1:43.489, ottenendo così la pole position provvisoria. Francesco Bagnaia si è classificato al secondo posto, a soli 29 millesimi da Binder, mentre Aleix Espargaró è arrivato terzo con un ritardo di 0.295 secondi. Tuttavia, la sessione è stata segnata da alcune cadute significative. Fabio Quartararo è scivolato mentre aveva il quinto miglior tempo, finendo al tredicesimo posto. Marc Marquez ha subito una caduta dopo aver visto cancellare un buon giro e si è classificato quattordicesimo, costringendolo a passare dalla Q1 sabato mattina.

Il tracciato di Motegi è gradito a molti piloti, tra cui Marco Bezzecchi, che si è classificato quinto, e Enea Di Giannantonio, sesto. Il futuro di Di Giannantonio è in sospeso, in attesa di vedere se Marc Marquez passerà al team Ducati Gresini, il che potrebbe comportare un cambio di squadra per il pilota romano nel 2024.

In Giappone Ducati avrà la possibilità di aggiudicarsi già il titolo Costruttori. La casa di Borgo Panigale si trova infatti al comando della classifica generale con 200 punti di vantaggio su KTM quando mancano 7 Gran Premi alla fine della stagione.

Orari MotoGP TV8 Motegi Giappone 2023 oggi

Sabato 30 settembre in diretta

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Domenica 1 ottobre in differita

Ore 9.00: gara Moto3

Ore 10.30: gara Moto2

Ore 12.00: gara MotoGP

Orari MotoGP Giappone 2023 Sky e NOW

Sabato 30 settembre in diretta

Ore 1.35: prove libere 3 Moto3

Ore 2.20: prove libere 3 Moto2

Ore 3.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 4.40: paddock live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

Domenica 1 ottobre in diretta

Ore 3.40: warm up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5.00: gara Moto3

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 6.15: gara Moto2

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8.00: gara MotoGP

Ore 9.00: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy MotoGP

