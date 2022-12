Etnia Barcelona occhiali FC Barcellona: una collezione unica che rende omaggio alle origini di entrambi i marchi. Una capsule collection dallo spirito contemporaneo che abbina lusso e artigianato per ridefinire le regole del gioco.

Ispirata dall’atmosfera mediterranea della città in cui l’arte s’intreccia con la tecnologia, le culture e le nazioni, la nuova collezione Etnia Barcelona rende omaggio alle origini del brand di occhiali di Barcellona e della società calcistica più famosa del mondo. FC Barcelona & Etnia Barcelona è composta da due drop di prodotti che condividono un’identità comune, con uno stile unico che non scende a compromessi. Un mix tra lo stile vintage e le forme più di tendenza che danno luogo a 7 straordinari modelli.

Etnia Barcelona occhiali FC Barcellona: la capsule collection

La collezione Etnia Barcelona & FCB è realizzata con materiali di alta qualità. Acetato naturale Mazzucchelli e lenti minerali colorate HD che offrono un’esperienza visiva unica in termini di colore e qualità, come è consuetudine in ciascuna delle collezioni da sole del brand.

La capsule comprende un modello in edizione limitata con un design che decostruisce lo stemma del Barca per creare una montatura esclusiva in contundente acetato nero e dettagli dorati.

Una collezione esclusiva che commemora momenti storici del Club. Wembley 1992, Parigi 2006, Roma 2009, Wembley 2011, Berlino 2015 e Göteborg 2021. 6 modelli da sole nel più puro stile vintage di Etnia Barcelona che incapsulano l’eredità dei colori del Barca.

La collezione ha una confezione premium per un’esperienza di unboxing unico. Scatole, entrambe con stampa dell’immagine della campagna realizzata dal illustratore Pascal Möhlmann e finiture di alta qualità come la carta da parati stampe in oro Fedrigoni ricche di dettagli che alludono all’heritage del club.

Include anche una cartolina con l’illustrazione, una carta in edizione limitata e un pelle scamosciata personalizzata. La custodia, con finiture premium e pelle vegana riciclabile nera o marrone, omaggio ai tradizionali palloni da calcio in pelle, ha il logo della collaborazione.

Per la campagna, Barça & Etnia Barcelona presentano Anatomy. L’incontro tra l’arte e lo sport. La firma catalana di occhiali collabora ancora una volta con uno dei suoi fotografi preferiti, Biel Capllonch. Una campagna piena di forza che rappresenta lo sport come un’arte. Immagini epiche piene di intensità e di movimento che riflettono la velocità, lo sforzo, la bravura tecnica e la qualità della preparazione degli atleti per il raggiungimento del trionfo.

