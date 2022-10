Grand Seiko Heritage 2022: i nuovi orologi SBGW291 e SBGW293

Grand Seiko Heritage 2022: due nuovi segnatempo, SBGW291 e SBGW293, si aggiungono alla collezione Heritage rappresentando una moderna reinterpretazione da 36,5 mm del design 44GS originale. La cassa in acciaio inossidabile dei due inediti orologi misura 36,5 mm di diametro, 11,6 mm di spessore e ha un’ampiezza delle anse di 42,7 mm. Le dimensioni ridotte sono un cenno allo storico 44GS del 1967, l’orologio che ha definito lo Stile Grand Seiko.

Grand Seiko Heritage 2022: caratteristiche

La finitura rappresenta il segno distintivo di Grand Seiko. La cassa è lucidata a mano con la celebre tecnica Zaratsu, che permette di ottenere superfici senza distorsioni. Tali superfici si combinano perfettamente alle finiture sottilissime, anch’esse lavorate a mano da abili orologiai attraverso un processo che richiede anni di apprendimento.

Il modello SBGW291 presenta un quadrante argentato, mentre il modello SBGW293 presenta un quadrante dal tono marrone. Entrambi mostrano una finitura soleil con indici e lancette tagliati a diamante che riflettono anche il minimo raggio luminoso creando infiniti giochi di luce ed ombra.

Gli orologi SBGW291 e SBGW293, si presentano con un cinturino in pelle di coccodrillo chiuso da una fibbia déployante, rispettivamente di colore grigio e marrone. I segnatempo sono animati dal calibro 9S64, meccanico a carica manuale, assemblato dagli abili artigiani del Grand Seiko Studio Shizukuishi.

Come tutti i movimenti Grand Seiko, il calibro 9S64 è sviluppato e prodotto internamente ed è dotato di una molla e un bariletto singolo che offre una riserva di carica di 72 ore. Inoltre, il calibro 9S64 è testato in sei posizioni per 12 giorni per soddisfare lo standard Grand Seiko di precisione giornaliera media da -3 a +5 secondi, in condizioni statiche.

—–

