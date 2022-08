H. Moser & Cie Streamliner Tourbillon Vantablack: è proprio l’oro rosso che H. Moser & Cie. ha scelto per adornare tutte le curve del suo orologio Streamliner, dalla cassa a forma di cuscino al bracciale integrato dalle maglie articolate. Al fine di ottenere delle rifiniture di alta gamma in linea con la collezione Streamliner è necessario un lavoro di lucidatura e satinatura estremamente minuzioso.

H. Moser & Cie Streamliner Tourbillon Vantablack: caratteristiche

Le transizioni verso i differenti tipi di rifiniture devono essere perfette. L’oro rosso 5N alterna la satinatura verticale e linee lucide, sublimando il quadrante in Vantablack di un nero assoluto. Il contrasto tra i due materiali è ulteriormente rafforzato dagli indici in oro rosso che segnano il ritmo del quadrante, veri inserti luminosi che irrompono nella superficie più nera possibile.

Questo è un prodigio tecnico che realizza H. Moser & Cie. posizionando gli indici attraverso la parte posteriore di modo che siano visibili o che scompaiano in determinate angolature sul Vantablack, materiale innovativo creato nel 2012, molto caro alla manifattura e che nel corso degli anni ha imparato a lavorare.

Rivestimento ultra-nero, riconosciuto come la sostanza più scura che esista, il Vantablack è utilizzato in astrofisica all’interno dei telescopi, in ambito militare per il camouflage termico, al fine di accrescere la mimetica di alcuni equipaggiamenti, o nella sfera civile per la costruzione di pannelli solari. Questo materiale è composto da nano strutture di carbonio posizionate le une di fianco alle altre.

Nel momento in cui un fotone entra in contatto con il Vantablack, la luce viene assorbita al 99,965%. Siccome l’occhio necessita di luce riflessa al fine di percepire ciò che si trova dinnanzi a lui, il Vantablack viene avvertito come assenza di materia.

H. Moser & Cie. ha dovuto costruire una struttura e sviluppare determinati processi al fine di poter lavorare questo materiale, perfettamente protetto una volta posizionato dietro al vetro zaffiro. Come se fluttuasse all’interno di un buco nero, il tourbillon volante un minuto posizionato a ore 6 prende vita e anima questo segnatempo d’eccezione.

Meraviglia d’ingegno, il calibro HMC 804 a carica automatica è munito di una doppia spirale sviluppata e prodotta in-house dalla società sorella di H. Moser & Cie., Precision Engineering AG. Grazie a queste spirali concordanti, lo spostamento del punto di gravità subito da ciascuna molla al momento dell’espansione, viene corretto e l’effetto di frizione ridotto, migliorando significativamente la precisione e l’isocronia all’interno della ricerca di una perfezione continua.

Un concentrato di tecnologia, lo Streamliner Tourbillon Vantablack vanta un’estetica così pura, da assaporare tutto ad un fiato.

