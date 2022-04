Un segnatempo militare con una tradizione centenaria si veste di materiali leggeri per dare vita al nuovo orologio multiuso per moderni eroi.

Hamilton Khaki Field Titanium Automatic 2022: la tradizione Hamilton del XX secolo, di orologi resistenti e affidabili per le forze armate, continua nel Khaki Field Titanium Automatic, un segnatempo nato per l’azione dallo stile autentico.

Hamilton Khaki Field Titanium Automatic 2022: caratteristiche

Precedentemente lanciata in due versioni da 42 mm, una nuova cassa da 38 mm garantisce comfort e versatilità oltre ad avvicinare il design di questo modello a quello degli orologi storicamente più piccoli che lo hanno ispirato. Scegliete il modello che preferite per la vostra prossima avventura: cassa spazzolata con quadrante nero e cinturino in Nabuk kaki; cassa spazzolata con quadrante kaki e cinturino in Nabuk marrone; oppure cassa con rivestimento in PVD nero, quadrante grigio cemento e cinturino in Nabuk grigio.

Vengono, inoltre, presentate due nuove versioni da 42 mm: cassa spazzolata con quadrante kaki e cinturino in Nabuk marrone o cassa marrone con quadrante blu e cinturino in Nabuk beige. Le prestazioni sono il cuore pulsante di questo modello, caratterizzato da Super-Luminova di elevata qualità applicata su sfere e indici delle ore, per una leggibilità perfetta in un solo sguardo. In linea con le specifiche tecniche dei modelli militari, quest’orologio dispone anche di una scala delle 24 ore.

Sotto il quadrante, il movimento H-10 di Hamilton finemente progettato garantisce una riserva di carica di 80 ore e contiene una spirale in Nivachron. Si tratta di uno dei materiali più avanzati dell’orologeria: l’elevata resistenza della lega agli urti, ai campi magnetici e ai cambi di temperatura garantisce la puntualità anche nelle condizioni più estreme.

A prescindere dalle dimensioni e dal modello, Hamilton Khaki Field Titanium Automatic 2022 è un orologio perfetto per una vita movimentata.

