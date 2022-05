Hamilton Khaki Navy Frogman Automatic: l’eroe degli abissi

Lo strumento perfetto per chi si spinge oltre i limiti, Hamilton Khaki Navy Frogman Auto è l’eroe degli abissi.

Hamilton Khaki Navy Frogman Automatic è l’orologio tecnicamente migliore per le avventure in mare. Progettato per garantire precisione, leggibilità e resistenza, il suo nuovo design porta l’insondabile potenza dell’oceano sul polso. Un orologio moderno con una tradizione unica, il Khaki Navy Frogman Automatic di Hamilton è uno strumento di precisione a suo agio nelle profondità del mare.

I modelli Frogman, o “La rana del mare” come venivano chiamati i coraggiosi soldati della Marina statunitense che indossarono l’originale durante la Seconda guerra mondiale, conservano la stessa attitudine a esplorare l’ignoto con stile e tecnologie contemporanei. Un cinturino ondulato rende omaggio alla potenza senza pari del mare e una cassa robusta da 46 mm protegge la corona di carica della “rana del mare”.

Hamilton Khaki Navy Frogman Automatic: caratteristiche

Il quadrante nero e ben definito è impreziosito da Super-LumiNova per una leggibilità in scarse condizioni di luce, mentre i tocchi arancioni sulla sfera dei minuti e sull’estremità della sfera dei secondi assicurano chiarezza in un solo sguardo.

Con una cassa in acciaio impermeabile fino a 300 m, la rana del mare è disponibile con il nostro nuovo cinturino in caucciù tattico ondulato color kaki o nero, o su un bracciale tradizionale. Inoltre, la versione con cassa rivestita in PVD nero e con lunetta e indici del quadrante grigi dona un look estremamente moderno e più discreto.

All’interno, il movimento automatico H-10 garantisce precisione assoluta e affidabilità, con una maggiore riserva di carica di 80 ore e prestazioni ottimizzate grazie alla spirale in Nivachron. Si tratta di una lega all’avanguardia: la resistenza agli urti, ai cambi di temperatura e ai campi magnetici garantisce un ottimo funzionamento, dando vita ad un orologio realizzato per affrontare condizioni estreme.

Performante e sempre affidabile, l’Hamilton Khaki Navy Frogman Automatic è lo strumento perfetto per chi ama spingersi oltre i limiti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.