Hublot Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey: gli appassionati di arte e orologi di tutto il mondo conoscono benissimo i nomi Shepard Fairey e Hublot, due leader dei rispettivi settori che hanno collaborato per la prima volta nel 2018 per l’orologio in edizione limitata the Big Bang Meca-10 Shepard Fairey che ha dato inizio ad un famoso binomio.

Il brand, famoso per essere primo, unico e diverso, ha scoperto in Shepard Fairey un partner naturale, che rompe gli schemi e mette in discussione le opinioni con le sue straordinarie creazioni ospitate in alcune della gallerie più famose al mondo, ma anche esibite democraticamente sulle strade di alcune delle principali città degli USA e del mondo.

Fairey, street artist, pittore, graphic designer, attivista, DJ, illustratore e fondatore dalla Obey Clothing company, è famoso soprattutto per il poster “Obama Hope” del 2008, diventato una rappresentazione iconica della campagna presidenziale statunitense del 2008, per l’opera “Liberté, égalité, fraternité”, creata come simbolo di speranza per la Francia dopo gli attacchi terroristici del 2015, o l’imponente installazione “Earth Crisis” del 2015 sulla Torre Eiffel a sostegno della responsabilità ambientale. Fairey è stato il primo artista in assoluto ad avere installato un’opera sulla Torre Eiffel.

Hublot Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey: le caratteristiche

Come per il modello presentato nel 2020, anche per questa nuova collaborazione Hublot e Shepard Fairey hanno scelto un orologio della collezione Classic Fusion, con il Mandala al centro a fissare tutti gli elementi di design All Black caratteristici di Hublot che si sovrappongono uno all’altro per aggiungere una profondità inaspettata a questa creazione monocromatica.

Questo modello con movimento cronografo e cassa in ceramica All Black, completato dal classico cinturino Hublot in caucciù nero, è un’opera d’arte e di precisione orologiera. Il fondello trasparente, in vetro zaffiro, rivela la complicazione e il numero di questa edizione limitata, uno dei cinquanta esemplari disponibili per la vendita solo in Nord America.

