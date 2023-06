Baume & Mercier Riviera Cronografo: nato nel 1973 e recentemente reinterpretato, l’orologio Riviera esprime il savoir-faire della Maison nell’ambito del design e dell’accostamento dei materiali. Icona lifestyle di Baume & Mercier, questo segnatempo dalle linee pure ed essenziali, riconoscibile per la lunetta dodecagonale, afferma oggi la sua piena maturità, declinandosi ora in una versione cronografo sporty-chic e bicolore da 43 mm di diametro dal look estremamente deciso.

Baume & Mercier Riviera Cronografo: ritorno alle origini

In cinquant’anni, il Riviera ha attraversato tutte le epoche. Ispirato all’art de vivre della Costa Azzurra, è il segnatempo dell’eleganza disinvolta, simbolo di una visione libera della raffinatezza orologiera. Nel 2021, Baume & Mercier ha presentato la quinta generazione del Riviera nel rispetto del savoir-faire della Maison, cogliendo i segnali del nostro tempo per rivisitarli al meglio.

Da allora, questo modello è stato declinato in molteplici versioni. Nati negli anni ’90, i primi cronografi Riviera hanno sempre saputo far evolvere la collezione nelle varie epoche, di cui coglievano codici e tendenze. Nel 2021, la storia si ripete ancora una volta con tre declinazioni del nuovissimo cronografo Riviera, proposte con un diametro di 43 mm. Nel 2023, la complicazione cronografo si traduce in un nuovo modello bicolore, elegante grazie all’abbinamento di titanio e PVD dorato.

Baume & Mercier Riviera Cronografo: caratteristiche

L’ultimo cronografo automatico Riviera è senz’altro tra questi. Con la sua cassa in acciaio da 43 mm di diametro e la lunetta dodecagonale in titanio microbillé, fissata da quattro viti in acciaio microbillé, questo orologio di carattere colpisce fin dal primo sguardo per il colore, che contraddistingue la passione per l’azione.

Un cronografo dal design potente che rispetta la tradizione e riscrive il futuro. Il design originale è riconoscibile, come il desiderio di abbracciare la contemporaneità. Ultimo nato della collezione Riviera, questo modello impermeabile fino a 100 metri è animato da un movimento meccanico a carica automatica Swiss Made di alta qualità e indica giorno e data in due datari a finestrella orizzontali posizionati a ore 3.

Il quadrante grigio ardesia satinato soleil vanta un réhaut grigio e contatori ausiliari concavi e azzurrati che danno l’impressione di un profondissimo rilievo. Le lancette scheletrate dorate con rivestimento in Superluminova bianco (emissione blu) sono perfettamente proporzionate e richiamano l’anello dorato inserito finemente tra la lunetta e la carrure.

Il fondello dodecagonale con vetro zaffiro fissato da quattro viti consente di ammirare il movimento automatico testato che anima l’elegante cronografo, dotato di vetro zaffiro antigraffio sulla parte superiore sottoposto a un trattamento antiriflesso (su entrambi i lati) per una perfetta leggibilità. Il modello è accompagnato da un cinturino integrato in caucciù grigio motivo tela, dotato di tripla fibbia pieghevole con fermaglio di sicurezza e regolazione di facile utilizzo e dell’affidabilissimo sistema di intercambiabilità Baume & Mercier, che consente di sostituirlo in pochi secondi senza attrezzi particolari.

