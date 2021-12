Hublot Big Bang All Black Zermatt: l’orologio in edizione limitata

La manifattura presenta un nuovo modello Big Bang "All Black".

Hublot Big Bang All Black Zermatt riparte dalla scalata orologiera del Cervino, simbolo mondiale della Svizzera. Una cima tra mille altre, nel cuore delle Alpi, ma con un profilo piramidale riconoscibile tra tutti. Una delle vette più difficili da raggiungere al mondo, ma sinonimo di tutti i piaceri alpini da praticare in famiglia.

Versanti di un bianco immacolato e una massa rocciosa scura e potente che resiste agli assalti del tempo, dal Big Bang fino all’eternità. Per celebrarlo, un’edizione limitata che utilizza in abbondanza la ceramica, materiale minerale per eccellenza.

Solo un Big Bang “All Black”, che gioca con la filosofia Hublot di visibilità invisibile poteva restituire la complessa personalità del Cervino. A coronare questa diversità, vengono presentate due versioni del Big Bang All Black “Zermatt”. Per lei e per lui, diverse ma simili, tanto da completarsi a vicenda. Sono le due facce di una stessa visione dell’orologeria, come i due versanti della stessa montagna – un’unica identità, due profili.

Hublot Big Bang All Black Zermatt: caratteristiche

La versione maschile da 44 mm sarà in edizione limitata di 100 esemplari numerati singolarmente. Una cassa in ceramica nera micropallinata racchiude il cronografo HUB4100 a carica manuale che si può ammirare attraverso il vetro zaffiro del fondello. L’identità del Cervino è rappresentata lato quadrante: a ore 9, i piccoli secondi si stagliano sulla sua sagoma in rilievo, di un bianco immacolato.

L’immagine perfetta del tempo che scorre, che sorvola il Cervino senza mai toccarlo, simbolo di assoluta e immutabile eternità. Un contrasto forte, audace, che attira subito lo sguardo sul quadrante soleil grigio antracite.

Fedele all’estetica All Black, questo modello esibisce solo variazioni nei toni del nero o del grigio: indici applicati antracite, due grandi lancette rivestite di materiale luminescente nero, anse in resina nera e un cinturino in caucciù nero con inserti di vitello grigio e fibbia deployante.

La versione femminile da 41 mm ne incarna il lato opposto, con il Cervino rappresentato a ore 3. Realizzata in soli 50 esemplari numerati singolarmente, è caratterizzata da una lunetta con 36 diamanti neri: anche qui una dualità perfettamente espressa dall’All Black, che gioca sulla lucentezza del diamante, in genere immacolato come la neve del Cervino, che si traduce in un nero assoluto in questa

versione dai grandi contrasti.

L’orologio è alimentato da un calibro cronografo a carica manuale che assicura una riserva di carica di 42 ore ed è dotato di datario a ore 4:30.

