Honda CB650R 2023: look essenziale e motore grintosissimo

Honda CB650R 2023: invariata dal punto di vista tecnico, l’affascinante media della gamma Neo Sports Café riceve una colorazione che si rifà al look della sorella maggiore di 1000 cc, il conosciuto Mat Gunpowder Black Metallic infatti è ora associato alla verniciatura nera di tutta la componentistica per rendere la CB650R una vera e propria Black Edition.

Honda CB650R 2023: caratteristiche

La CB650R è ispirata alla CB1000R, flagship della gamma Honda Neo Sports Café. Le linee minimaliste di questa naked media sono concepite per mostrare i muscoli, con proporzioni ultracompatte e sovrastrutture che mettono in risalto il motore, disegnando un look aggressivo ed elegante al tempo stesso.

Il peso con il pieno di benzina è di 202,5 kg. Evoluta la forcella, sempre rovesciata da 41 mm Showa SFF (Separate Fork Function) ma ora di tipo BP (Big Piston). L’impianto frenante si avvale di dischi flottanti di 310 mm con pinze radiali a 4 pistoncini e i cerchi ultraleggeri in alluminio pressofuso sono a 5 razze sdoppiate.

Il manubrio biconico in alluminio, ora ruotato in avanti di 3°, regala una fantastica sensazione di controllo sui percorsi ricchi di curve e sui tragitti urbani. Le luci Full-Led con il caratteristico gruppo ottico circolare la rendono immediatamente riconoscibile mentre il moderno quadro strumenti LCD a retroilluminazione negativa, migliorato nella leggibilità, include la spia Shift-Up di cambiata e l’indicatore della marcia inserita.

Il motore eroga 95 CV a 12.000 giri/min, con una risposta corposa ai medi regimi. L’omologazione Euro5 è stata ottenuta con mirati interventi su distribuzione, aspirazione, sistema di scarico ed ECU.

La CB650R è dotata di frizione assistita e con antisaltellamento, che riduce lo sforzo sulla leva e mantiene la ruota posteriore a terra anche durante le scalate più repentine. Ulteriore sicurezza, soprattutto sui fondi viscidi, la presenza del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), che impedisce il pattinamento della ruota posteriore in accelerazione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.