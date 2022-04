La prima ripetizione minuti in ceramica al mondo, il primo Big Bang Integral in ceramica nera, il primo con un tourbillon: Hublot spinge i limiti dell'alta orologeria molto, molto lontano.

Hublot Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic: qualche corona, a volte delle lunette, forse un pulsante. Fino ad ora, a parte qualche componente meno rilevante, la ceramica non è mai stata padroneggiata a sufficienza per essere utilizzata pienamente in una ripetizione minuti. Hublot è la prima manifattura orologiera al mondo a progettare, produrre e assemblare una ripetizione minuti Cathedral Tourbillon interamente in ceramica.

La ceramica è un materiale estremamente difficile sia da lavorare che da rifinire. La colorazione della ceramica richiede una straordinaria precisione nella cottura perché il risultato sia perfettamente omogeneo. Finora non era mai stato possibile garantire l’impermeabilità della cassa, nonostante la presenza di un azionatore mobile della ripetizione minuti. Così come non si era mai riusciti a ottenere un suono chiaro e forte in una cassa in ceramica al 100%; questo oggetto è una vera e propria prima mondiale.

Ci sono voluti circa 20 anni di padronanza della ceramica per ottenere un tale risultato. Il processo è stato difficile perché tutti i problemi erano strettamente correlati tra loro: la ceramica monocromatica è molto complessa da lavorare, il che complica il design della cassa, che a sua volta può compromettere l’impermeabilità, garanzia di un suono puro e cristallino. Tutti i parametri sono interdipendenti.

Un solo errore, la minima approssimazione e bisogna ricominciare da capo. Hublot Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic non è quindi un trionfo su un materiale, ma piuttosto una dimostrazione di maestria assoluta e interdisciplinare nell’arte orologiera, che abbraccia tutte le competenze dell’alta orologeria. La rivendicazione di una maestria artigianale assoluta nella sua espressione più esaustiva.

Non è affatto un pezzo unico. Si tratta più di un prototipo riuscito che di una prova di ottima realizzazione manifatturiera. Hublot presenta quindi 36 pezzi, ciascuno del diametro di 43 mm, suddivisi in 18 pezzi in ceramica nera e 18 in ceramica bianca. Questi due Big Bang appartengono alla stessa famiglia, la Integral Ceramic.

Presentata nel 2020, presenta parti interamente in ceramica: cassa, bracciale, lunetta e fondello. Questa è inoltre la prima volta che un Big Bang Integral Ceramic viene prodotto in versione nera. Non è l’unica “prima”: è anche la prima volta che questa collezione comprende un tourbillon, interamente realizzato in proprio, come è consuetudine di Hublot.

È alloggiato in un calibro MHUB801 a ricarica manuale che garantisce 80 ore di riserva di carica, ovvero più di tre giorni: una riserva di carica eccezionale per un tourbillon, ma non insolita per Hublot, che detiene il record mondiale di riserva di carica di un tourbillon (50 giorni). Ma questa è la prima volta che Hublot trasferisce questa Grande Complicazione, un tourbillon ripetizione minuti nel suo Big Bang, e per di più in una delle sue realizzazioni più prestigiose, l’Integral Ceramic.

Oltre a essere uno splendido cronografo, Hublot Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic è anche una complicazione tecnica e decorativa. Questi due aspetti sono stati fusi per creare un’autentica Grande Complicazione destinata ai collezionisti più esigenti. Coloro che oggi definiscono l’Alta Orologeria di domani.

