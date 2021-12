Hublot Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic: la nuova limited edition

Il Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic rende omaggio alla straordinaria saga di Carlos A. Fuente Sr.

Hublot e il brand di sigari Arturo Fuente y Compañia hanno collaborato ancora una volta per presentare il Hublot Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic, in omaggio a Carlos A. Fuente Sr., un gigante dell’industria dei sigari, pioniere nonché padre e patriarca della famiglia.

Hublot Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic: la storia

El Maestro! Carlos A. Fuente Sr. nasce nel 1935 a Ybor City, un quartiere di emigrati cubani a Tampa, in Florida. Ancora alle elementari, Carlos Sr. inizia a lavorare nella piccola azienda di sigari di suo padre Arturo. Sin da piccoli, parte dei doveri familiari consiste nel realizzare 50 sigari al giorno prima di poter iniziare a fare i compiti. Entusiasta della sua famiglia e dell’arte di realizzare i sigari, Carlos Sr. lavora con suo padre Arturo fino a quando questo va in pensione.

Nel 1956 Carlos Sr. rileva l’attività di famiglia. È ambizioso e cerca di espandere l’attività in altre parti della Florida, prima di mettere gli occhi su New York. Negli anni ’60, Carlos Sr. fa prosperare la società. L’embargo degli Stati Uniti contro Cuba costringe i Fuentes a spostare la produzione di sigari in Nicaragua. La famiglia subisce un ulteriore colpo quando, nel 1978, lo stabilimento viene incendiato dai rivoluzionari sandinisti. Ancora una volta, i Fuentes son costretti all’esilio e spostano le loro attività in Honduras. E il proverbio ‘non c’è due senza tre’ si concretizza quando, nel 1980, brucia anche il nuovo stabilimento.

“Abbiamo una scelta: arrenderci o continuare a combattere. La prima non è un’opzione.” Nonostante tutti questi eventi sfortunati, Don Carlos non si arrende e apre un nuovo stabilimento nella Repubblica Dominicana. Da allora, i sigari Arturo Fuente diventano tra i più noti e ricercati al mondo.

Hublot Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic: caratteristiche

Il Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic rende omaggio alla straordinaria saga di Carlos A. Fuente Sr. La sua profonda conoscenza del settore, il suo impegno e la sua visione per il brand, lo hanno reso un faro per coloro che lo hanno conosciuto e un punto di riferimento del l’intera industria dei sigari. Con l’aiuto di Manny Iriarte, il designer della famiglia Fuente, i team di Hublot hanno instillato nell’iconico Big Bang tutti i codici tanto cari alla società di sigari dominicana.

Iniziando dalla cassa da 44 mm di diametro in ceramica nera incisa, su cui spicca il motivo della foglia di tabacco che danza al ritmo della brezza di montagna, uno degli elementi chiave per la famiglia Fuente. La cassa racchiude il famoso movimento di manifattura Unico calibro HUB1242, un cronografo flyback con 72 ore di riserva di carica.

I numeri romani, prediletti dai Fuente, aggiungono all’orologio una nota di autenticità. Questi numeri sono ripresi dall’orologio che appariva sullo stemma della famiglia ed è un riferimento al motto dei Fuente: “We will never rush the hands of time.” Un altro simbolo, quello di un leone incoronato, è presente alle ore 9 a ricordare che il brand forniva i sigari alla corte spagnola e in omaggio al grande

patriarca.

Il fondello dell’orologio reca l’incisione “Big Bang Limited Edition” e il numero del pezzo dell’edizione limitata di 100 esemplari. Lo storico logo dei Fuente compare al centro e le sue attuali iniziali “AF” (per Arturo Fuente) sono state sostituite da “CF”, in riferimento a Carlos Fuente Sr., insieme alle parole “Edicola de homenaje” (termine spagnolo per “edizione in omaggio”). La dedica di Carlito Fuente Jr., tra virgolette, dice: ” Nostro padre, nostro amico, nostro eroe”.

Disponibile in edizione limitata di 100 esemplari, il Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic è contenuto in una spettacolare scatola da regalo in legno laccato che serve sia come confezione dell’orologio che come umidificatore per sigari.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.