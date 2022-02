Primo, unico, diverso. Hublot ama le criptovalute!

Hublot Big Bang Unico Ledger: la casa orologiera svizzera presenta il nuovo orologio di riferimento creato in collaborazione con Ledger, la piattaforma di criptovalute e asset digitali più sicura a livello globale, che già riscuote la fiducia di 4 milioni di clienti nel mondo. L’orologio fonde la tecnologia crypto di fascia alta e la tradizionale maestria orologiera.

Il packaging del Big Bang Unico Ledger racchiude tre elementi fondamentali: l’orologio, un portafoglio crypto Ledger Nano X in edizione limitata e una speciale scatola in zaffiro per l’orologio.

Hublot Big Bang Unico Ledger: caratteristiche

L’orologio è sviluppato a partire dal Big Bang Unico, dotato di una cassa in ceramica nera da 42 mm e di un movimento automatico cronografico scheletrato di manifattura. L’elemento più stupefacente è la lunetta dorata ad alto contrasto, realizzata a stampo in “Electrum”, una lega naturale di oro e argento che veniva utilizzata in Lidia intorno al 580-590 a.C. per coniare monete tra le prime conosciute.

Per l’orologio, il reparto R&S di Hublot ha sviluppato una versione speciale in acciaio inossidabile di questa lega 50/50 oro e argento. Il motto latino del Bitcoin “Vires in Numeris”, ovvero “la forza nei numeri”, è impresso sei volte sul bordo esterno della lunetta. Così riuniti, questi temi materializzano lo spirito della moneta più antica e della valuta più recente del mondo. Il fondello reca inciso il logo Ledger e il numero dell’edizione limitata a 50 pezzi.

La confezione contiene anche il Ledger & Hublot Nano X, una chiavetta crypto in edizione limitata che sarà disponibile solo con l’orologio. Il Nano X è l’emblematico portafoglio di asset digitali firmato Ledger, un dispositivo leader sul mercato abilitato Bluetooth per criptare, assicurare, gestire e accrescere in sicurezza i propri asset crypto. Il Nano X è rifinito in nero opaco e decorato con i loghi Ledger e Hublot.

Questi oggetti saranno venduti in uno speciale astuccio di presentazione realizzato in zaffiro nero fumé trasparente, scelto per mostrare la trasparenza e la sicurezza della blockchain e della valuta decentralizzata. L’astuccio inoltre accenna in chiave ironica alla natura solida, una volta impenetrabile, dei caveau e delle casseforti tradizionali, che perdono ogni funzione con i beni digitali.

Il tema dell’apertura emerge continuativamente dalla lavorazione aperta del quadrante scheletrato del Big Bang Unico Ledger (che lascia vedere l’elegante funzionamento meccanico dell’orologio che normalmente sarebbe schermato dal quadrante), attraverso la cassa e fino al mondo delle criptovalute, e a Ledger in particolare, che ha costruito la sua reputazione spiegando liberamente il funzionamento della sua tecnologia.

L’Hublot Big Bang Unico Ledger passerà alla storia come il game-changer – il primo orologio da polso che fonde perfettamente l’alta orologeria e l’alta tecnologia crypto.

