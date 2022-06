IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon AMG One Owners

Disponibile esclusivamente per i futuri possessori dell’ibrido ad alte prestazioni Mercedes-AMG ONE, IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon AMG One Owners presenta il meccanismo a forza costante brevettato dalla manifattura svizzera di orologi di lusso, che trasmette impulsi di forza completamente uniformi allo scappamento.

IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon AMG One Owners: caratteristiche

La cassa è realizzata in alluminuro di titanio, un materiale high-tech avanzato estremamente difficile da lavorare. Grazie alla sua resistenza alle alte temperature, questo composto intermetallico viene utilizzato anche per componenti di motori ad alte prestazioni negli sport motoristici. Il design sorprendente presenta dettagli e codici colore direttamente ispirati a Mercedes-AMG ONE.

Il Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon AMG One Owners è dotato del meccanismo a forza costante brevettato da IWC. Questa complicazione disimpegna lo scappamento dal flusso diretto di potenza attraverso il treno di ruote e trasmette impulsi di energia completamente uniformi alla ruota di scappamento. Di conseguenza, anche se la coppia nella molla principale diminuisce, il bilanciere oscilla praticamente con la stessa ampiezza. In combinazione con il tourbillon, che compensa gli influssi negativi della gravità, ciò garantisce una velocità estremamente precisa.

Il calibro 94800 di manifattura IWC è a carica manuale e conserva una riserva di carica di 96 ore nelle sue doppie canne. Il movimento completamente annerito è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il fondello è in Ceratanium. Basato su una speciale lega di titanio, questo materiale sviluppato da IWC è leggero e rigido come il titanio e, allo stesso tempo,

Oltre al tourbillon a forza costante a ore 9, il quadrante nero presenta anche un doppio indicatore delle fasi lunari per gli emisferi nord e sud e un indicatore della riserva di carica a ore 4, che ricorda un tachimetro. La struttura ad anello a lamelle della ghiera esterna del quadrante si ispira alle prese d’aria che dominano la parte anteriore del Mercedes-AMG ONE.

Il design presenta anche dettagli in verde Petronas, il colore caratteristico del team Mercedes-AMG Petronas di Formula Uno. Un sottile anello in verde Petronas segna anche il passaggio tra le parti lucidate e sabbiate della cassa. Dettagli in verde Petronas si trovano anche sul quadrante e su alcuni componenti del movimento.

Il Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon AMG One Owners è dotato di un cinturino in caucciù bicolore. Prodotto utilizzando il cosiddetto processo di stampaggio a iniezione multicomponente, è nero all’esterno e verde all’interno. Sul lato esterno del cinturino sono visibili numerose stelle Mercedes in verde Petronas.

Il Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “AMG One Owners” sarà disponibile esclusivamente per i futuri proprietari del Mercedes-AMG ONE.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.