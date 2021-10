Il Pilot’s Watch Chronograph di IWC e la Mercedes-Benz 300 SL Racing Works Edition di Hot Wheels esibiscono entrambi il numero 68, un accenno al 1868 e al 1968, gli anni di fondazione rispettivamente di IWC e di Hot Wheels.

In occasione del 78° Goodwood Members’ Meeting, IWC Schaffhausen e Hot Wheels celebrano il ritorno a Goodwood presentando il set da collezione IWC Hot Wheels Racing Works. IWC Racing, la scuderia del brand, si appresta intanto a prender posto sulla griglia di partenza dello Stirling Moss Trophy.

IWC Hot Wheels Racing Works in edizione limitata

Il set da collezione IWC Hot Wheels Racing Works, in edizione limitata di soli 50 esemplari, comprende il Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot Wheels Racing Works” e la Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL “Racing Works Edition”, contenuti in una cassetta degli attrezzi in metallo.

Il primo set verrà messo all’asta on line dalla casa d’aste internazionale Bonhams e i proventi verranno devoluti alla Two Bit Circus Foundation. Questa organizzazione senza scopo di lucro crea esperienze di apprendimento per bambini, finalizzate a promuovere l’imprenditorialità, incoraggiare giovani inventori e inculcare il concetto di gestione ambientale.

IWC Hot Wheels Racing Works: Goodwood Members’ Meeting

Al Members’ Meeting, l’iconico circuito di Goodwood ospita incredibili griglie di partenza di macchine da corsa che vanno dalle classiche “tin-top” e GT, a moto e monoposto di Formula 3 e F1. Il 78° Goodwood Members’ Meeting, che si svolgerà questo fine settimana nel Sud dell’Inghilterra, è destinato a mantenere le promesse, con due adrenaliniche giornate di qualifiche, gare, dimostrazioni di alta velocità e fantastiche feste.

Dopo quella che sembra un’eternità, l’IWC Racing Team torna ora sul leggendario circuito di Goodwood. Era l’aprile 2019 – ben 20 mesi fa – quando il team ha gareggiato per l’ultima volta a Goodwood e la leggenda della Formula 1 David Coulthard ha conquistato il primo posto nel Tony Gaze Trophy. Quest’anno, alla guida della Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” ci sarà la pilota austriaca Laura Kraihamer. Questo nuovo membro della famiglia IWC Racing gareggerà nello Stirling Moss Trophy.

IWC Hot Wheels Racing Works: il Pilot’s Watch Chronograph

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition IWC Hot Wheels Racing Works esibisce una cassa da 43 millimetri in titanio grado 5. Questo metallo è stato scelto come materiale tecnico preferito dai team di progetto di Hot Wheels e IWC. Più leggero e più duro dell’acciaio, estremamente resistente alla corrosione, viene spesso utilizzato nel settore automobilistico.

Il colore grigio scuro opaco è frutto di un sofisticato trattamento superficiale che prevede prima la lucidatura e poi la sabbiatura dei componenti della cassa. La cassa presenta una eccezionale incisione del logo della fiamma di Hot Wheels sul lato, a ore 9. I contatori del cronografo del quadrante nero sono contornati da un motivo che ricorda la bandiera a scacchi delle corse automobilistiche.

A seconda dell’incidenza della luce, i quadrati incisi al laser assumono una colorazione più chiara o più scura, conferendo al quadrante profondità e un aspetto testurizzato. Il cronografo è alimentato del movimento di manifattura IWC calibro 69385, visibile attraverso in fondello in vetro fumé. L’orologio è completato da un cinturino in tessuto in un unico pezzo, argento e nero, che riprende i colori della Mercedes- Benz 300 SL di IWC Racing.

IWC Hot Wheels Racing Works: il modellino

Il set comprende anche la Mercedes-Benz 300 SL “Racing Works Edition” di Hot Wheels. Questo esclusivo modellino Hot Wheels è stato creato dal team di progetto di Hot Wheels, scolpito e arricchito di dettagli da Manson Cheung con grafiche di Steve Vandervate e del designer di IWC Nicholas Schmidt. È il modellino di Hot Wheels da 1:64 con più dettagli di sempre.

Ne sono stati realizzati solo 50 esemplari nell’officina di prototipazione di Hot Wheels. Questa versione presenta porte ad ala di gabbiano, interni riprodotti fedelmente con sedili avvolgenti, rollbar e listelli sottoporta rossi, tutti i dettagli esterni, compresi i fari con i supporti con la stella MB e la grafica da corsa. Poiché questo set avrà una produzione limitata di soli 50 esemplari, l’auto sarà uno dei modellini ufficiali Hot Wheels più rari mai commercializzati.

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “IWC x Hot Wheels Racing Works” e la Mercedes-Benz 300 SL “Racing Works Edition” di Hot Wheels esibiscono entrambi il numero 68 – un accenno al 1868 e al 1968, gli anni di fondazione rispettivamente di IWC e di Hot Wheels.

L’apposita confezione rende inoltre ancora più esclusivo questo set: il cronografo e il modellino sono contenuti in una cassetta per gli attrezzi in metallo argento e nero. La cassetta contiene anche il manuale di istruzioni dell’orologio, un libretto sul progetto e la targhetta dell’edizione limitata con il numero di set corrispondente.

