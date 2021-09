IWC Schaffhausen ha presentato tre nuovi cronografi della sua collezione Pilot’s Watches.

IWC Pilot’s Watches Chronograph Editions U.S. Navy: da quando, 85 anni fa, ha progettato il suo primo Pilot’s Watch, IWC porta avanti un approfondito dialogo con i piloti, in modo da capire con precisione quali sono le loro esigenze e le loro aspettative.

Questo scambio è stato fondamentale per sviluppare orologi conformi alle specifiche militari, come il Mark 11 realizzato per la British Royal Air Force. Oggi, IWC prosegue questo dialogo nell’ambito del suo programma militare, nato dalla collaborazione del brand con la U.S. Navy. Dal 2018, IWC ha la licenza per produrre orologi per tutte le unità aeree della U.S. Navy e del Corpo dei Marines, fra cui gli squadron Blue Angels, i 247 attivi e i 100 inattivi. Da allora IWC ha collaborato con oltre una dozzina di squadron per creare edizioni speciali disponibili esclusivamente per i membri attuali e gli ex membri.



IWC presenta ora tre nuovi cronografi della sua collezione Pilot’s Watches, direttamente ispirati alla collaborazione del brand con gli squadron della U.S. Navy, rendendo disponibili per la prima volta questi modelli anche a chi non è un pilota. La produzione annuale di questi cronografi sarà limitata a 500 esemplari per edizione.

IWC Pilot’s Watches Chronograph Editions U.S. Navy: tre cronografi

Lo Strike Fighter Squadron 27, noto come “Royal Maces”, si trova presso la Marine Corps Air Station Iwakuni in Giappone e fa parte del Carrier Air Wing 5. Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “Royal Maces” si ispira all’edizione esclusivamente militare sviluppata da IWC per i membri dello squadron.

Il cronografo presenta una cassa in ceramica di ossido di zirconio nera. Pulsanti e corona sono in Ceratanium. Il quadrante presenta il logo “Maces” a ore 6 e l’indicazione del giorno e della data in giallo. Anche dettagli come l’impuntura del cinturino, la punta della lancetta dei secondi del cronografo e i piccoli secondi riprendono il colore giallo caratteristico dei “Maces”. Sul fondello in titanio grado 5, accanto a “VFA-27”, denominazione ufficiale dello squadron, compare l’incisione del suo jet F/A-18E Super Hornet.

La Naval Air Station Lemoore, in California, è la sede del The Strike Fighter Squadron 14, soprannominato “Tophatters”. Il VFA-14, nato nel 1919, è lo squadron della U.S. Navy più antico ancora in attività. Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “Tophatters” ha una cassa in ceramica di ossido di zirconio nera. I pulsanti del cronografo e la corona sono in Ceratanium.

Questo materiale sviluppato da IWC è leggero e robusto come il titanio e allo stesso tempo duro e resistente ai graffi come la ceramica. Il logo dello squadron, con il classico cappello a cilindro, è visibile sul quadrante a ore 6 ed è inciso sul fondello in titanio. L’indicazione del giorno e della data, la punta della lancetta dei secondi del cronografo, i piccoli secondi e l’impuntura del cinturino in pelle di vitello nera aggiungono ulteriori dettagli nel caratteristico rosso dello squadron.

Il “Blue Angels” U.S. Navy Flight Demonstration Squadron, nato nel 1946, comprende attualmente 141 membri della Marina e dei Marines. Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “Blue Angels” è il terzo orologio derivato dall’accordo di licenza di IWC. Ispirato all’orologio esclusivamente militare sviluppato per i membri dei Blue Angels di Pensacola, questo cronografo presenta una cassa in ceramica blu.

Il brillante colore blu è frutto di un mix di ossido di zirconio e altri ossidi di metallo. Anche qui, i pulsanti del cronografo e la corona sono in Ceratanium, un materiale sviluppato da IWC. L’iconico stemma dei “Blue Angels®” con le ali d’oro della U.S. Navy, è visibile sul quadrante a ore 6; i tipici caratteri sono incisi sul fondello in titanio. Dettagli gialli sono presenti sulla lancetta dei secondi del cronografo, i piccoli secondi e l’indicatore del giorno e della data a ore 3.

IWC Pilot’s Watches Chronograph Editions U.S. Navy: movimento

I nuovi cronografi sono dotati del movimento di manifattura IWC calibro 69380. Questo movimento cronografico meccanico è costituito da 231 singoli componenti ed è progettato all’insegna di robustezza, affidabilità e precisione. Una ruota a colonne controlla la funzione cronometrica.

Il sistema di carica a cricchetti bidirezionale fornisce energia al movimento, accumulando una riserva di carica di 46 ore. L’orologio presenta inoltre una cassa interna in ferro dolce per proteggere efficacemente il movimento dagli effetti dei campi magnetici. I vetri frontali sono dotati di un metodo di fissaggio antidecompressione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.