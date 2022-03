Mido Baroncelli Signature: l’edizione limitata per il 20 anniversario

Con le sue curve eleganti, il Baroncelli Signature rende omaggio alla rotondità del prestigioso Teatro dell'Opera di Rennes, un superbo monumento neoclassico.

Mido Baroncelli Signature, il 2022 è un anno chiave per Mido e per gli appassionati di architettura e di orologi: sono già 20 anni che il marchio si ispira per le sue creazioni a monumenti notevoli. Secondo modello di una serie anniversario composta da cinque creazioni, entra in scena il classico ed elegante Baroncelli Signature.

Mido Baroncelli Signature: un monumento al polso

Mido crea orologi la cui estetica e meccanica sfuggono all’effimero. In maniera del tutto naturale, questo ha portato il marchio a trarre ispirazione dall’architettura e dagli edifici emblematici che sfidano il tempo. Nata nel 2002, la collezione All Dial è stata la prima ad evocare nel suo design uno dei monumenti più famosi dell’antica Roma: il gigantesco anfiteatro Colosseo. Da allora, l’arte dell’architettura è diventata parte del DNA creativo di Mido e ha influenzato tutte le sue collezioni. La Firma Baroncelli celebra, attraverso la sua rotondità ed estetica, la bellezza inalterabile di un magnifico edificio neoclassico: l’Opera di Rennes.

Una sottile combinazione di sobrietà e competenza orologiera: questo è il segreto dello stile del Baroncelli Signature. Questa edizione dell’anniversario presenta un quadrante color avorio finemente sabbiato al centro. I riferimenti all’architettura del Teatro dell’Opera di Rennes si trovano nel cerchio delle ore, nella forma dell’indice lucido a ore 12 e nella finestra della data a ore 6, che ricorda la facciata dello storico monumento.

Le delicate lancette sfaccettate di ore e minuti, in stile alfa, contrastate dalla lancetta centrale dei secondi in acciaio azzurrato, dominano questo quadrante perfettamente leggibile grazie alla presenza del vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. L’armonia dell’insieme è sottolineata dalle linee equilibrate della cassa in acciaio lucido di 39 mm di diametro. Lo spettacolo continua sul retro: il solido fondello fissato da 4 viti è decorato con una rappresentazione dell’Opera di Rennes e vi è inciso il numero di serie.

Il nuovo Baroncelli Signature batte al ritmo del Calibro 80, un movimento meccanico a carica automatica di ultima generazione. La sua eccellente riserva di carica offre fino a 80 ore di autonomia ed è accuratamente decorata – con Côtes de Genève e logo Mido. Le prestazioni e l’affidabilità delle sue funzioni di ore, minuti, secondi e data sono potenziate da una spirale Nivachron. Oltre all’eccellente resistenza agli urti e all’usura, questo componente high-tech riduce l’effetto dei campi magnetici sulla regolarità dell’orologio. Il Baroncelli Signature offre un’impermeabilità fino a 50 m.

Il tocco finale di questa creazione da anniversario: il cinturino nero in pelle con stampa alligatore e chiusura deployante. Quest’edizione limitata di 1.836 pezzi – data di inaugurazione del famoso teatro dell’opera – è contenuta in un astuccio speciale con medaglia commemorativa da collezione.

