Con il suo look retrò e la sua estrema affidabilità, il Mido Multifort Powerwind Chronometer segna una pietra miliare nella storia di Mido e nella sua esperienza orologiera. Questa edizione limitata di 1954 pezzi prende il nome dal rivoluzionario modello “Powerwind” lanciato nel 1954, che all’epoca era il movimento più preciso e affidabile di Mido. Oggi, con l’ambizione di offrire un cronometraggio altrettanto affidabile e preciso, Mido ha dotato il nuovo Multifort Powerwind Chronometer della miglior tecnologia moderna, grazie al suo movimento cronometro certificato dal COSC.

Mido Multifort Powerwind Chronometer: caratteristiche

Il design retrò del Multifort Powerwind Chronometer si ispira ai modelli Multifort del passato. Il quadrante a cupola satinato con finitura soleil è di un intenso color blu notte, con tocchi di oro rosa sugli indici applicati, sulle lancette taglio diamante e sul giro delle ore. Il Super-LumiNova bianco, applicato alle lancette delle ore e dei minuti, ai 12 punti e agli indici dei quarti d’ora, offre una perfetta leggibilità sia di giorno che di notte. Vero e proprio riferimento al passato è il vetro zaffiro in stile “glassbox” che ricopre il quadrante decorato con il logo Mido e la scritta originale Powerwind.

Come tutte le creazioni storiche di Mido, la cassa in acciaio è dotata di un fondello a vite lucido e satinato con numero di serie e numero dell’edizione limitata incisi. Con un’alternanza di superfici lucide e statinate, questa cassa di 40 mm di diametro è impermeabile fino a 50 m e ribadisce il suo look chic grazie ad un bracciale a 7 maglie lucide, con forma a chicchi di riso. Questo bracciale offre un comfort ineguagliabile ed è dotato di una chiusura pieghevole con pulsanti.

Il suo calibro automatico è certificato dal COSC e offre una visualizzazione precisa delle funzioni di ore, minuti, secondi, data e giorno. I suoi componenti sono finemente decorati secondo la tradizione orologiera, con viti azzurrate e massa oscillante decorata con Cote de Geneve e logo Mido. Ogni orologio di questa serie numerata da 1954 pezzi è presentato in un astuccio speciale e accompagnato da un certificato COSC e da un certificato di edizione limitata.

