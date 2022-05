Con la sua estetica sportiva e marina, dal color blu e rosso, l'Ocean Star Limited Edition rende omaggio al faro di Europa Point come infallibile alleato degli uomini di mare.

Mido Ocean Star 20 Years LTD: il 2022 celebra i 20 anni della passione di Mido per l’architettura. Terza creazione di una serie anniversario che comprende cinque modelli, l’Ocean Star Inspired By Architecture accompagna in modo affidabile le avventure in mare più straordinarie, proprio come il monumento che l’ha ispirato: il faro di Europa Point, situato nello Stretto di Gibilterra.

Vestito di blu con tocchi di rosso, sul quadrante con finitura vellutata, sul cinturino in tessuto con impunture rosse e sulla punta laccata della lancetta dei secondi, chiaro riferimento all’architettura del faro , questo modello unico ad alte prestazioni rievoca il mare e la sua brezza. Ogni orologio di questa serie limitata da 1.841 pezzi, scelti per commemorare l’anno di costruzione del monumento inciso sul fondello – viene venduto in un astuccio speciale, corredato dalla sua medaglia celebrativa.

Mido Ocean Star 20 Years LTD: caratteristiche

L’Ocean Star Inspired By Architecture rievoca le profondità marine, grazie al color blu oceano del suo quadrante vellutato e alla lunetta girevole unidirezionale in alluminio della stessa tonalità. La forma dell’indice a ore 12, ornato da un tocco di rosso, richiama la sagoma del faro che fu costruito per guidare gli uomini che intraprendono nuove conquiste marittime. Il punto Super-LumiNova, evoca la luce che li guida in sicurezza.

Particolarmente utile nella vita di tutti i giorni, il giorno e la data possono essere letti in un’apertura a ore 3. Per garantire una visibilità e lettura impeccabile, anche sott’acqua e di notte, la lunetta, gli indici e le lancette sono decorati con Super-LumiNova bianco. La punta della lancetta dei secondi laccata di rosso, consente a chi lo indossa di monitorare con precisione il tempo trascorso durante l’immersione. Lo stesso rosso è stato scelto per le impunture che adornano il cinturino in tessuto blu con bordi arrotolati, un sottile cenno alla caratteristica striscia rossa del faro.

Il nuovo Ocean Star Inspired By Architecture è animato dal Calibro 80, un movimento meccanico automatico di nuova generazione che è stato accuratamente decorato secondo la tradizione orologiera. La sua eccellente riserva di carica offre fino a 80 ore di autonomia.

Il look di questo Ocean Star anniversario è messo in risalto dall’acciaio satinato scelto per la sua cassa rotonda di 42,5 mm di diametro. Dotato di un fondello (cinque viti) e corona a vite, questo orologio sportivo è pronto a tutto, rimanendo impermeabile fino a una pressione di 200 m. Una rappresentazione del faro di Europa Point è incisa sul fondello in acciaio e adorna allo stesso modo il medaglione celebrativo fornito con questa edizione limitata.

