Bianchi ha creato un’edizione limitata del telaio Specialissima Giro105 dedicata al Giro d’Italia.

Bianchi Specialissima Giro105: per celebrare lo spirito e i campioni che hanno segnato oltre un secolo di storia del Giro d’Italia, Bianchi presenta un’esclusiva edizione limitata del telaio Specialissima all’edizione numero 105 della Corsa Rosa che avrà inizio nel maggio 2022.

La nuova Bianchi Specialissima Giro105 è una vera opera d’arte, realizzata in soli 105 esemplari, come le edizioni della Corsa Rosa, che esalta la grande bellezza dell’Italia e della sua corsa a tappe. Il legame fra questo esclusivo telaio e la più celebre corsa ciclistica italiana è immediatamente espressa dai dettagli e dalla chiave estetica del Giro d’Italia. Ogni telaio è numerato sul tubo orizzontale, da 001 a 105, ad esprimere ulteriormente il senso di unicità ed esclusività.

Specialissima Giro105 esalta la passione per la ricerca estetica e per le due ruote in un telaio esclusivo e prezioso: un vero gioiello da collezione.

Bianchi Specialissima Giro105: colori

Il design della Specialissima Giro105, verniciata a mano in Italia, rende omaggio alle bellezze dell’Italia e della Corsa Rosa. Il bianco del telaio, denominato Bianco Corsa in rievocazione del colore della linea del traguardo, è il perfetto sfondo per esaltare le sfumature rosa cangianti dei dettagli.

Le sezioni interne della forcella, del carro posteriore e i loghi, verniciati a mano, sono realizzati in una speciale tonalità chiamata Enrosadira, una colorazione appositamente creata dagli artigiani Bianchi. Enrosadira è il colore della luce delle Dolomiti all’alba e al tramonto, quando le cime sembrano brillare contemporaneamente di rosso, oro e soprattutto rosa, il colore simbolo del Giro d’Italia.

Sulla forcella della Specialissima Giro105 si evidenzia invece il tema grafico del Trofeo Senza Fine, simbolo eterno di eccellenza, perseveranza e desiderio di primeggiare tipico dei grandi campioni.

Bianchi Specialissima Giro105: disponibilità

Specialissima Giro105 pesa solo 750 grammi, e consente di sprigionare il massimo della potenza in salita, avere eccellente controllo in discesa. Il nuovo telaio Bianchi dedicato al Giro d’Italia sarà disponibile su bianchi.com a partire dal 15 Aprile 2022, e solo per un periodo limitato. Specialissima Giro 105 sarà consegnata in una confezione prestigiosa, impreziosita da un kit esclusivo.

