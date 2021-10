Con il Mido Ocean Star Decompression Timer 1961, gli appassionati e i collezionisti possono rivivere le esaltanti prime immersioni sportive degli anni sessanta.

Dopo il clamoroso successo della prima riedizione dell’Ocean Star Skin Diver Watch del 1961 nel 2020, Mido svela una nuova, attesissima versione del suo Mido Ocean Star Decompression Timer 1961.

Sulla punta più meridionale d’Europa si erge una costruzione architettonica costruita per resistere a qualsiasi tempesta, che sorveglia immancabilmente lo stretto di Gibilterra dal 1841: il faro di Europa Point. Il suo potente fascio di luce aiuta i marinai a orientarsi nelle acque spesso agitate tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Creata da Mido nel 1944, la collezione Ocean Star si caratterizza per la sua affidabilità, proprio come questo monumento, costruito per guidare in sicurezza gli uomini che si imbarcano in nuove conquiste marittime.

Mido Ocean Star Decompression Timer 1961: revival delle prime immersioni creative

Particolarmente apprezzato dai collezionisti, l’orologio Ocean Star Skin Diver del 1961 simboleggia un’intera epoca definita dalla nascita delle immersioni sportive, un’attività fino ad allora praticata principalmente dai professionisti. Per facilitare i calcoli prima e durante un’immersione, il modello originale indicava i tempi di decompressione a 6 metri dalla superficie. Questi tempi potevano essere letti molto facilmente perché erano visualizzati su cerchi di colori contrastanti: giallo per una profondità d’immersione da 25 a 29 metri, verde per 30 a 34 metri, rosa per 35 a 39 metri e blu per 40 a 44 metri.

Posizionando semplicemente la lancetta dei minuti a ore 12 prima di un’immersione, l’indossatore poteva leggere le informazioni sulla tabella durante l’immersione. La lunetta girevole permetteva di calcolare il tempo di immersione o le tappe di decompressione.

In omaggio al modello originale, Mido riproduce i colori vivaci della tabella originale sul quadrante bianco argentato del nuovo Ocean Star Decompression Timer 1961, un cenno estetico che non intende assolutamente sostituire le regole e i moderni strumenti di immersione. Le profondità sono indicate a ore 12 in metri e piedi.

Per la visibilità sott’acqua, il Super-LumiNova adorna le lancette delle ore e dei minuti tagliate a diamante, così come gli indici lucidi. Il logo Mido in versione originale è presente come ornamento sul quadrante bianco argentato, e come incisione sul fondello, sulla corona e sulle fibbie del cinturino.

Mido Ocean Star Decompression Timer 1961: retro-moderno per intenditori

Una moderna versione in zaffiro del vetro stile glassbox, più lussuoso e meno incline ai graffi, rafforza l’atmosfera vintage del Mido Ocean Star Decompression Timer 1961. Per una maggiore luminosità, la cassa rotonda da 40,5 mm è realizzata in acciaio inossidabile lucido e resistente. A ore 12, un grande tondo in Super-LumiNova fornisce un punto di riferimento sulla lunetta girevole unidirezionale turchese scanalata.

Come simbolo dell’esperienza in materia di impermeabilità, la stella marina di Mido è incisa sul fondello in acciaio inossidabile accanto al numero di serie di ogni pezzo. La corona e il fondello a vite aumentano ulteriormente la durata dell’orologio, che è impermeabile fino a 200 metri, mentre il Calibro 80 gli conferisce un’eccezionale autonomia fino a 80 ore.

Disponibile da novembre e presentato con confezione speciale e certificato in edizione limitata, ognuno dei 1.961 esemplari viene fornito con due eleganti cinturini che si aggiungono al bracciale in acciaio già presente sull’orologio: un classico cinturino in pelle effetto patina e un cinturino sportivo in tessuto turchese ornato da impunture che riprendono i colori della tabella di decompressione. Un sistema a sperone permette di cambiare il cinturino in modo facile e veloce.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.