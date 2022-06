Mido Ocean Star GMT 2022: la nuova edizione speciale

La sensazione che si avverte indossando la nuova edizione speciale del Mido Ocean star GMT 2022 equivale al sentire la sabbia sotto i piedi mentre si osservano scintillanti acque turchesi. Perfetto per chi sogna di salpare, il DNA marittimo dell’orologio si esprime in tutto, a partire dal quadrante blu intenso.

Questa tonalità vellutata, ravvivata dal rosso del rehaut, crea un acceso contrasto con la scintillante lunetta in ceramica high-tech. Mido ha dotato l’edizione speciale dell’Ocean Star GMT, elegante e al contempo sportiva, di un bracciale in acciaio che può essere velocemente sostituito da un secondo cinturino.

Mido Ocean Star GMT 2022: caratteristiche

Sulla punta più meridionale d’Europa, si trova il Faro di Europa Point, una costruzione architettonica in grado di resistere a qualsiasi tempesta, che dal 1841 sorveglia ininterrottamente lo stretto di Gibilterra. Il suo potente fascio di luce aiuta i naviganti a orientarsi nelle acque spesso agitate tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Creata da Mido nel 1944, la collezione Ocean Star si caratterizza per la sua affidabilità, proprio come questo monumento, costruito per guidare in sicurezza gli esploratori che si imbarcano in nuove conquiste marittime.

Con i suoi sottili contrasti attraenti e sportivi e la scintillante lunetta in ceramica high-tech, che completa perfettamente il blu profondo e vellutato del quadrante, l’edizione speciale dell’Ocean Star GMT incarna con stile la voglia di viaggiare. L’indicazione del doppio fuso orario permette a chi lo indossa di vivere con due orari: l’ora locale e l’ora della destinazione dei propri sogni.

Le lancette con taglio diamante e le scanalature centrali indicano le ore e i minuti del primo fuso orario. Una lancetta laccata in rosso punta verso il rehaut del quadrante, contrassegnato da intervalli di 24 ore, per creare un secondo fuso orario intuitivo e ben leggibile. Il display visualizza le ore diurne su uno sfondo rosso e le ore notturne su uno sfondo blu. Il Super-LumiNova bianco sulle lancette, sugli incidi e sul punto a ore 12 della lunetta, consente a chi lo indossa di tenere sotto controllo l’ora anche al buio. Un’apertura a ore 3 mostra la data. Come tocco finale, un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso protegge il quadrante.

Mido Ocean Star GMT 2022: cinturini nautici e acciaio inossidabile

Preferisci un bracciale in metallo indistruttibile? O un cinturino in tessuto sportivo e colorato in Nato-style? Mido presenta questa edizione speciale dell’Ocean Star GMT in una confezione speciale con cinturino aggiuntivo. Per la prima volta, il bracciale in acciaio satinato, con maglie centrali lucide e dotato di estensione da sub, incorpora una barra con sistema a cambio rapido, facilitando il passaggio al secondo cinturino in tessuto blu con righe rosse e bianche. Sia il bracciale che il cinturino si integrano perfettamente con la cassa in acciaio inossidabile, che alterna superfici lucide e satinate e presenta un fondello a vite con l’incisione dei fusi orari.

Il Calibro 80 offre fino a 80 ore di riserva di carica per un’affidabilità impeccabile. I suoi componenti in linea con la tradizione orologiera, sono finemente decorati con Côtes de Genêve e logo Mido sulla massa oscillante. Questo nuovo Ocean Star è impermeabile fino a 200 m.

