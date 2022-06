Orologi uomo Guess 2022: la nuova collezione Phoenix è composta da orologi maschili che si distinguono per la particolare forma tonneau della cassa e un design dalle linee sinuose che si adatta perfettamente al polso.

Orologi uomo Guess 2022: la nuova linea di segnatempo Phoenix

Declinati in tre versioni, i segnatempo mostrano una cassa dalla dimensione virile di 43 mm, in acciaio inossidabile. Il quadrante ampio e pulito lascia spazio a due piccoli diamanti che indicano le ore 6 e le ore 12, dove campeggia il logo “Guess”. La personalità esuberante dei modelli si esprime attraverso le coppie di viti, poste sui lati della cassa e tra le anse.

La versione black, elegante ed audace allo stesso tempo, si caratterizza per la cassa in acciaio inossidabile e il cinturino in pelle martellata e silicone, confortevole al polso. Il modello con cassa in acciaio color oro rosa stupisce per il forte contrasto del colore blu elettrico del quadrante e monta un cinturino in silicone e pelle marrone stampa cocco.

Casual e sportivo, il segnatempo con cassa e bracciale in acciaio mostra un quadrante nero. Gli orologi della collezione Phoenix di Guess montano un movimento al quarzo 3 sfere e sono impermeabili fino a 50 m.

