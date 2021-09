Orologi Waterbury Timex: la collezione di cronografi maschili

Stile contemporaneo e artigianalità si combinano tra loro per dare vita a questa linea di cronografi automatici.

Orologi Waterbury Timex: la collezione è un’iconica linea di orologi che prende il nome dall’azienda fondata nel 1854 a Waterbury, nel Connecticut, la Waterbury Clock Company. Un omaggio alle radici e alla lunga storia del brand che prende forma nei dettagli degli orologi che, ispirati ai primi segnatempo Timex, si contraddistinguono per uno stile classico.

Orologi Waterbury Timex: caratteristiche

La forza della tradizione caratterizza tutte le creazioni da uomo della linea Waterbury. Stile contemporaneo e artigianalità si combinano tra loro per dare vita a cronografi automatici. All’interno della cassa in acciaio inossidabile del diametro di 40 mm, il quadrante, con illuminazione Indiglo, si caratterizza per la colorazione blu notte a cui fanno da contrasto gli accenti di colore bianco.

Impermeabile fino a 30 metri, l’orologio ospita la funzione del cronografo all’interno di tre ampi contatori, la funzione data posta a ore 4 e il tachimetro. A ore 12 compare il logo, in basso a ore 6 la dicitura “The Waterbury Since 1854” che ne indica l’appartenenza all’iconica collezione.

Una versione più sportiva propone il cronografo con la cassa più ampia, del diametro di 42 mm, e il cinturino in acciaio inossidabile. Il quadrante blu presenta una particolare texture fatta di cerchi concentrici in corrispondenza delle ore, indicate dalle rispettive cifre arabe. La funzione data è posta a ore 4, il logo a ore 12.

Impermeabile fino a 100 metri, l’indicazione della collezione “The Waterbury” compare al centro del contatore posto a ore 6 e il simbolo “W” caratterizza la lancetta dei secondi, di colore verde scuro.

La collezione di orologi Waterbury Timex si completa con un cronografo automatico dal design minimal. Con cassa d’acciaio inossidabile del diametro di 39mm e cinturino in pelle, il segnatempo mostra un quadrante essenziale, con indici a segnalare le ore e illuminazione Indiglo.

Proposto nella versione con quadrante bianco e cinturino nero oppure con quadrante blu e cinturino marrone, l’orologio mostra le funzioni ora e data a ore 3. Oltre al logo a ore 12, compare a ore 6 la dicitura “The Waterbury Automatic”.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.