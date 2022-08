Perrelet Turbine Seigaiha amplia l’iconica collezione della manifattura svizzera e presenta il nuovo modello in edizione limitata di 20 pezzi. Dal suo lancio nel 2009, i numerosi modelli della linea Turbine, che vanno dagli orologi dedicati all’aviazione ai cronografi, dai GMT agli orologi subacquei passando per le versioni solo tempo, hanno impreziosito i polsi di appassionati alla ricerca di segnatempo unconventional e innovativi.

Al minimo movimento del polso, la turbine ruota e genera interessanti effetti ottici, sempre diversi a seconda della decorazione del suo sotto quadrante. Grazie a questo elemento caratteristico, la collezione Turbine, estremamente versatile, è perfetta per interpretare temi sempre differenti.

Con il nuovo Perrelet Turbine Seigaiha, la creatività senza limiti del team Perrelet esplora il ricco patrimonio artistico del Paese del Sol Levante. Per questa ultima creazione, la manifattura di Bienne ha infatti scelto il famoso motivo a onde, noto con il nome di Seigaiha, che diventa il leitmotiv del suo nuovo segnatempo.

Seigaiha è un antico motivo giapponese apparso per la prima volta nel VI secolo che, letteralmente, significa “mare blu e onde” e veniva utilizzato per illustrare mari e oceani sulle mappe. L’acqua e le onde sono disegnate come semi cerchi concentrici che creano archi sovrapposti. Questo disegno, che simboleggia anche il potere e la resistenza, elementi chiave della cultura giapponese, ha ispirato famose case di moda francesi, come Yves Saint Laurent e Chanel, ed è spesso utilizzato per la decorazione di interni e sulle ceramiche.

Perrelet Turbine Seigaiha: caratteristiche

Turbine Seigaiha si presenta con una cassa tonda dal look sportivo, decorata con le sue caratteristiche scanalature verticali sulla carrure e con corona integrata a ore 3. Realizzata in acciaio con rivestimento in PVD nero per renderla più resistente ai graffi, la cassa ha un diametro di 44 mm ed è impermeabile fino a 5 ATM/50m.

Le 12 pale in alluminio anodizzato nero della turbina, simbolo inconfondibile dell’identità di Perrelet, sono dotate di cinque contrappesi in tungsteno posti sotto alle stesse che consentono alla turbine di ruotare contemporaneamente al movimento del polso. Questa azione dinamica rivela la straordinaria bellezza del decoro Seigaiha raffigurato in rosso e bianco sul quadrante secondario.

La lancetta centrale dei secondi e i numeri da 1 a 12 sul rehaut sono in rosso. Un sottile dettaglio che aggiunge una vivace nota di colore al quadrante e si abbina alle tonalità del motivo Seigaiha sul quadrante inferiore.

Il motore che anima questo modello è il calibro automatico di manifattura Perrelet P-331-MH. Dotato di certificazioni cronometriche Chronofiable e COSC, offre prestazioni eccellenti in termini di precisione di marcia.

Interamente realizzato in-house, questo movimento batte a 28.800 alternanze l’ora e garantisce una riserva di carica di 42 ore. Grazie all’oblò in vetro zaffiro sul fondello, appassionati e collezionisti dell’arte orologiera possono ammirare la raffinata finitura dei ponti e la massa oscillante rodiata traforata personalizzata con il logo della Maison. Stampata sul cristallo zaffiro, la scritta “Limited Edition XX/20” numera individualmente ogni modello di questa serie.

Il nuovo Perrelet Turbine Seigaiha è completato da cinturino in alligatore nero con cuciture rosse, chiuso da una fibbia pieghevole in acciaio PVD nero decorata con il logo Perrelet. Questo esclusivo segnatempo è presentato in un elegante cofanetto rifinito all’interno con il disegno ad onde del popolare motivo giapponese Seigaiha.

