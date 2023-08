Eberhard & Co Traversetolo 2023: due nuove versioni di quadrante per il best seller della Maison

Eberhard & Co Traversetolo 2023: erano gli anni ’90 quando Eberhard & Co. lanciò il primo Traversetolo, che, con la cassa dalle dimensioni importanti, ben 43 mm, contribuì fortemente a far decollare la nuova tendenza degli orologi extra-large.

Traversetolo ebbe, fin dal suo esordio, un immediato successo, che dura ancora oggi, è infatti uno dei modelli best seller della Maison: animato da un movimento a carica manuale, nato negli anni ’50 per gli orologi da tasca e perfezionato nel tempo.

Eberhard & Co. ne amplia oggi la collezione, proponendo due nuove versioni di quadrante: il classico bianco assume un nuovo look grazie all’abbinamento con superluminova di colore nero ed un inedito blu notte, che richiama il colore simbolo della Maison, accostato a superluminova di colore bianco.

Come avviene per tutti i modelli della collezione, si potrà optare per il fondello chiuso oppure per la versione “Vitré” con movimento a vista. Per coloro che amano la versione con bracciale è disponibile il modello Chaland in acciaio mentre per chi preferisce il cinturino, la proposta è in tessuto gommato grigio se abbinato al quadrante blu oppure nero in cuoio con doppia impuntura per il quadrante bianco.

Un segnatempo sofisticato e di grande charme ideale per arricchire anche il look più informale.

