Porsche Design presenta il nuovo cronografo, riservato in esclusiva ai proprietari della Porsche 911 Sport Classic.

Porsche Design Cronografo 911 Sport Classic: l’estroso design degli anni ‘60 e dei primi anni ‘70 rivive nell’ultima potente serie artigianale e in edizione limitata di Porsche. La Porsche Exclusive Manufaktur rende omaggio alla casa automobilistica sportiva con la Porsche 911 Sport Classic, auto che rompe gli schemi e che cattura l’attenzione non solo dei fan di Porsche e degli amanti delle auto classiche.

Porsche Design lancia il Cronografo 911 Sport Classic in concomitanza con il lancio di questa vettura unica. Questo modello racchiude in sé lo spirito degli anni ’60 trasportandolo al polso dei conducenti del veicolo e sarà riservato in esclusiva ai proprietari della 911 Sport Classic. Intricati dettagli, ispirati al nuovo modello Porsche in edizione limitata, fanno di questo orologio un esemplare accattivante e una vera “auto sportiva al polso”, in linea con la filosofia di Porsche Design.

Porsche Design Cronografo 911 Sport Classic: caratteristiche

La cassa dell’orologio in titanio bicolore – titanio e nero – leggero e resistente, costituisce la base. Il quadrante e le lancette si basano sul tachimetro dell’Heritage Design: le lancette del cronografo bianche e i numeri e gli indici verdi rivelano a prima vista in quale decennio il Chrongraph 911 Sport Classic ha trovato la sua ispirazione.

Per la prima volta, Porsche Design offre una selezione di diversi quadranti per questo modello, tutti in linea con il tema centrale e le caratteristiche di design della Porsche 911 Sport Classic riprogettata. Oltre al classico quadrante nero opaco in Heritage Design, si possono scegliere le iconiche strisce Sport Classic in grigio sportivo chiaro o il motivo pepita tipico degli anni ’60, con il quale sono rivestiti anche gli interni della vettura.

L’icona Porsche Design applicata è in oro, di modo che si abbini perfettamente alla scritta Porsche sul retro del veicolo e al badge in edizione limitata all’interno del veicolo. Il disco dei secondi presenta la scritta in oro “911 Sport Classic Lim. Serie”. Il tutto è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso a sette strati con un rivestimento molto resistente.

Porsche Design Cronografo 911 Sport Classic: movimento

All’interno del nuovo orologio batte il cuore del calibro WERK 01.200 Porsche Design certificato COSC. La funzione flyback permette a chi lo indossa di avviare, fermare e azzerare la lancetta dei secondi con una sola azione. I pulsanti “Start/Stop” e “Reset” incisi al laser, evidenziano le funzioni del segnatempo. Mentre nelle auto sportive le ruote trasferiscono la potenza dal motore alla strada, nell’orologio questo importante compito spetta al rotore, che si carica meccanicamente ad ogni movimento del polso.

Il design del rotore di carica a 360 gradi è basato sulle opzioni dei cerchioni disponibili per la 911 Sport Classic e comprende una copertura che assomiglia al blocco della ruota centrale dei veicoli e presenta lo storico stemma Porsche.

I due cinturini forniti con l’orologio – uno in nero sofisticato, uno in elegante Classic Cognac – sono ispirati agli interni dell’auto: sono realizzati con la stessa pelle degli interni della vettura in edizione limitata e sono rifiniti con la scritta in rilievo “911”. Un sistema di cambio rapido permette di cambiare facilmente i cinturini senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

