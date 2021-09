Il segnatempo offre le stesse prestazioni e il design purista che deriva dall’expertise di Porsche nella realizzazione di auto sportive.

Porsche Design Sport Chrono 2021: il brand svela i nuovi modelli caratterizzati da una cassa di 39 mm. L’anno scorso, Porsche Design aveva lanciato la collezione Sport Chrono, ispirata alla strumentazione del Porsche Design Sport Chrono package, che combinava le peculiarità del design classico, materiali e prestazioni caratteristiche delle auto sportive Porsche trasferendole in un orologio da polso.

Mentre la prima generazione della collezione Sport Chrono ha fatto il suo debutto sfoggiando una cassa in titanio da 42 mm, i nuovi modelli sono caratterizzati da una misura del tutto nuova per Porsche Design. Nonostante le dimensioni ridotte, questi orologi lasciano un ricordo indelebile; sportivi, ma allo stesso tempo eleganti, ridotti all’essenziale e, come ci si aspetta dai segnatempo Porsche Design, si può godere di una leggibilità ottimale.

Porsche Design Sport Chrono 2021: Sport Chrono package

Quando la leggendaria Porsche 911 è stata lanciata per la prima volta nel 1963, il quadro degli strumenti includeva un segnatempo elettronico che faceva parte della strumentazione 5 tubi. Nei primi anni 2000, Porsche ha aggiunto un ulteriore strumento centrale, che inizialmente era stato concepito per indicare il tempo del giro, ma è stato costantemente rifinito al fine di fornire ulteriori funzioni di controllo per vari motori e i componenti del telaio così come l’impianto di scarico.

Parte dello “Sport Chrono package,” non è un classico orologio a tre lancette sul cruscotto, ma più uno strumento con display digitale e un’unica lancetta. Nel 2020, lo Sport Chrono package è stato esteso per includere un cronografo esclusivo Porsche Design, l’orologio Porsche Design Subsecond.

Offerto in un assemblaggio di manifattura, caratterizzato da un quadrante realizzato con un materiale di alto livello con taglio radiale, indici in ceramica rivestiti in Superluminova e lancette di metallo, il cronografo analogo crea accenti sportivi ed eleganti all’interno del cruscotto. La speciale tecnologia a luce incidente assicura un’ottima leggibilità all’interno dell’auto, da ogni angolo e per tutta la durata del viaggio. Il Porsche Design Sport Chrono package è disponibile nei modelli Porsche Panamera e Taycan.

Porsche Design Sport Chrono 2021: caratteristiche

L’ultima generazione di modelli all’interno della collezione Porsche Design Sport Chrono dimostra che il design sofisticato ha successo a prescindere dalle dimensioni, preservando un’apparenza armonica. Per la prima volta, Porsche Design ha scelto una cassa dal diametro inferiore ai 40 millimetri, che conferisce ai modelli un’estetica ancora più elegante, ideali per tutti gli amanti degli orologi dal polso piccolo.

A parte la misura, che è stata ridotta a 39 millimetri, il segnatempo offre le stesse prestazioni e il design purista che deriva dall’expertise di Porsche nella realizzazione di auto sportive. I modelli Sport Chrono Subsecond con i secondi a ore 6 sono alimentati dal calibro Porsche Design WERK 03.200 certificato COSC.

Il movimento automatico è equipaggiato dal rotore iconico Porsche Design, che garantisce un’importante riserva di carica. I quadranti degli orologi sono disponibili nelle versioni nera, blu o marrone con cinturino coordinato in base al colore, realizzato con la stessa pelle degli interni delle vetture.

Ulteriori caratteristiche distintive di Porsche Design sono il vetro zaffiro sette strati con trattamento antiriflesso con rivestimento duro e la chiusura in titanio con il pulsante di sicurezza.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.