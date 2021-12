Con un rinnovato telaio in carbonio e geometrie regolabili per il massimo divertimento nei singletrack.

Giant presenta la nuova gamma Trance Advanced Pro 29, trail bike caratterizzata da un telaio in carbonio con geometrie regolabili e un sistema di sospensioni Maestro reso ancora più efficiente.

Tuttavia la nuova Giant Trance Advanced Pro 29 è il mix ideale di controllo preciso sui percorsi tecnici e incredibile efficienza nella pedalata in salita. Inoltre, il suo principale punto di forza è sistema flip chip, che permette ai ciclisti di modificare le geometrie della MTB in base al proprio stile guida. Lo switch sulla biella superiore, può infatti essere spostato in due posizioni: quella superiore è ideale per i terreni più lenti e tecnici e garantisce un controllo ancora più preciso e una pedalata efficiente.





























Tutti i telai sono caratterizzati da passaggio interno dei cavi. Sono inoltre presenti di serie protezioni integrate sul fodero orizzontale destro e sulla parte inferiore del tubo obliquo. Rispetto alle precedenti modelli, le versioni 2022 hanno un reach maggiore e un angolo del tubo sella più aperto, oltre ad avere un nuovo sistema di sospensioni posteriori che aggiunge 5mm di escursione a beneficio della guidabilità in offroad. Se volete far meno fatica consigliamo la Trance X Advanced E+ a pedalata assistita.

Giant Trance Advanced Pro 29: gamma e prezzi

La nuova gamma è disponibile sul mercato italiano nei seguenti modelli:

Giant Trance Advanced Pro 29 0 “Pulp Gray”: prezzo € 11.299,00

Trance Advanced Pro 29 1 “Carbon / Black Diamond”: prezzo € 6.449,00

Trance Advanced Pro 29 2 “Metal”: prezzo € 4.749,00

Sarà anche disponibile separatamente il telaio Trance Advanced Pro 29-FR “Bronze Slate”: prezzo € 3.999,00.

Migliori Offerte E-Bike su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!