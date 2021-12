Con un prezzo inferiore ai 1.000 euro potrete salire in sella ad una Mountain Bike elettrica.

Sono disponibili sul mercato delle Mountain Bike elettriche a pedalata assistita che consentono di divertirsi spendendo poco. Siamo quindi andati a cercare quali sono le e-MTB più economiche sul mercato.

Tuttavia, le proposte che trovate di seguito sono disponibili ad un prezzo inferiore ai 1000 euro su Amazon Prime e Decathlon. Vi ricordiamo i migliori caschi da E-Bike del mese.

F.lli Schiano E-Mercury MTB elettrica da 29″

E-Mercury di F.lli Schiano ha il telaio in alluminio equipaggiata da un potente motore posteriore ANANDA M145CD da 250W che offre una lunga durata ed alte prestazioni e che può raggiungere una velocità massima assistita fino a 25 km/h. La batteria al litio è GREENWAY da 36V 417,6Wh integrata nel telaio. Il cambio è Shimano Altus M310 che ti permette di selezionare facilmente 24 velocità per ogni tipo di strada da percorrere. Completano la dotazione i freni a disco idraulici Promax DSK-920M e pneumatici Schwalbe RAPID ROB 57-622 (29×2.25).

La F.lli Schiano E-Mercury è disponibile su Amazon Prime.

Nilox X6 e-Mtb Unisex

La Nilox X6 (prodotta dalla società brianzola leader in prodotti per la mobilità urbana, action cam e informatica) è una e-bike unisex con telaio in alluminio e ruote da 27.5″ x 2.10″ (pneumatici Kenda). Tuttavia è dotata di un motore bafang 36v 250w brushless nel mozzo della ruota posteriore.

La batteria da Samsung removibile da 36v (11,6 Ah) a celle di lithium assicura 80 km di autonomia con una singola ricarica. Completano la dotazione il display LCD, il cambio Shimano a 21 velocità e freni a disco tektro. La e-mtb Nilox X6 è disponibile su Amazon Prime ad un prezzo inferiore ai 1000 euro. Disponibile in leggere sovraprezzo la versione National Geographic.

Vivi Winice e-mtb da 26″

Sempre da Amazon Prime segnaliamo la Mountain Bike elettrica Vivi Winice con teleio in alluminio. Il motore è brushless da 250W, montato sulla ruota posteriore. La ricarica rapida richiede solo 4-6 ore. La batteria removibile 36V 8AH garantisce da 35-40 km (modalità E-Bike) a 70-80 km (modalità assistita) di autonomia. La trasmissione è Shimano a 21 rapporti. Competitivo il prezzo, è vendita su Amazon con spedizione Prime. E’ disponibile anche la versione da 27.5″.

LANKELEISI RS600 700C e-Mtb da 26″

Bici elettrica a pedalata assistita con telaio in alluminio e batteria removibile da 720Wh. Tempo di ricarica della batteria 4-6 ore. Tre le modalità di utilizzo della E-Bike: Pedal Assist Mode, il motore vi assisterà con una moderata quantità di energia durante la pedalata; modalità elettrica; modalità manuale, senza assistenza. Disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Rockrider E-ST 100 da 27.5″

Sul sito decathlon.it e nei negozi trovate la Rockrider E-ST 100 da 27.5″, una mountain bike a pedalata assistita con telaio in alluminio. Il motore è da 250W di potenza e 42Nm di coppia. La batteria da 380Wh garantisce 2h15 di autonomia.

