La nuova collezione di segnatempo Jaeger-LeCoultre Polaris 2024

Nel 2024, Jaeger-LeCoultre amplia ulteriormente la sua iconica collezione Polaris, introducendo nuove varianti di modelli e rivisitando le complicazioni classiche. La collezione Polaris, nota per il suo equilibrio tra eleganza e funzionalità sportiva, accoglie ora l’innovativa complicazione Geographic e offre nuove tonalità per i già apprezzati Polaris Date e Polaris Perpetual Calendar.

Jaeger-LeCoultre introduce la complicazione Geographic nella collezione Polaris, ideale per chi viaggia. Questo modello non solo visualizza un secondo fuso orario, ma include anche un indicatore giorno/notte su 24 ore e mostra il nome della città per ciascuno dei 24 principali fusi orari, segnando chiaramente quelli che adottano l’ora legale. Il viaggiatore ha quindi l’opzione di impostare il secondo orario in base alla posizione (ruotando la corona a ore 10), senza calcolare la differenza di fuso orario; una volta selezionata la città, viene mostrato automaticamente l’orario corrispondente. Grazie alla funzione stop secondi, il secondo fuso orario indica accuratamente le ore, i minuti e i secondi. La complicazione Geographic presenta un quadrante grigio oceano sfumato, applicato con una complessa tecnica di smaltatura che coinvolge 35 strati di smalto per ottenere profondità e dinamismo.

Il fondello in vetro zaffiro rivela il movimento automatico Calibro 939, che offre una riserva di carica di 70 ore. Il nuovo Polaris Geographic è corredato di una fibbia déployante intercambiabile e un paio di cinturini, uno in caucciù nero testurizzato e uno in tela blu-grigia, che consentono di cambiare stile in un unico gesto.

Il Polaris Date e il Polaris Perpetual Calendar sono ora disponibili in nuove tonalità. Il Polaris Date presenta un quadrante grigio oceano sfumato, mentre il Polaris Perpetual Calendar si distingue per un quadrante verde sfumato in una cassa in oro rosa. Entrambi i modelli mantengono i tratti distintivi della collezione Polaris, come le diverse texture del quadrante e le finiture multiple che aggiungono profondità e carattere.

Introdotto nel 2018, il Polaris Date incarna l’eleganza sportiva, richiamando il design dei classici orologi subacquei degli anni ’60. Con una cassa in acciaio da 42 mm impermeabile fino a 20 bar, è dotato del Calibro automatico 899 con una riserva di carica di 70 ore. Il quadrante grigio oceano sfumato e la doppia corona, una per regolare il tempo e l’altra per ruotare la lunetta interna, sono elementi distintivi di questo modello. Il cinturino in caucciù è facilmente intercambiabile con un bracciale in metallo della linea Polaris.

Aggiunto alla collezione nel 2022, il Polaris Perpetual Calendar è un esempio di sofisticazione tecnica. Questo orologio è dotato di un calendario perpetuo che non necessita di correzioni manuali fino al 2100. Il Calibro automatico 868, progettato e realizzato nella Manifattura Jaeger-LeCoultre, offre una riserva di carica di 70 ore. Il quadrante verde sfumato si abbina perfettamente alla cassa in oro rosa da 42 mm, dotata di un sistema di cinturini intercambiabili che include opzioni in pelle di alligatore nera e caucciù verde scuro.

La collezione Polaris è riconosciuta per i suoi calibri ad alte prestazioni e il design distintivo. Le casse presentano corone decentrate, linee tese e vetri zaffiro rialzati “glass-box”. Il quadrante è caratterizzato da lancette scheletrate, numeri arabi decisi e indici trapezoidali allungati, tutti rivestiti in SuperLuminova per una perfetta leggibilità in condizioni di scarsa luminosità. Le diverse finiture del quadrante, tra cui opalina, grené, soleil e a spirale, vengono esaltate dal ricco rivestimento in lacca brillante.