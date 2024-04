Opel Grandland 2024 cambia totalmente design e piattaforma, e diventa anche elettrico con autonomia fino a 700 km.

Il primo prodotto in serie frutto dello stile inaugurato dalla concept Opel Experimental è il nuovo Opel Grandland 2024, seconda generazione del SUV compatto tedesco che cresce in tutto, dalle dimensioni alla qualità interna, alla gamma motori.

Progettato e sviluppato a Rüsselsheim, la storica sede di Opel in Germania a pochi km da Francoforte, grazie alla piattaforma di nuova generazione, la STLA Medium, è disponibile in motorizzazioni sia mild hybrid che full electric con autonomia fino a 700 km, ed evolve il concetto di Opel Vizor ponendosi come primo veicolo Opel ad adottare il nuovo logo.

Le novità del nuovo Opel Grandland 2024

Che la seconda generazione sia più grande è evidente già a livello visivo. Il nuovo Opel Grandland 2024 infatti cresce di 173 mm in lunghezza, 19 in altezza e 64 in altezza, per un totale di 4,6 metri di lunghezza, 1,9 di altezza e 1,6 in altezza con cerchi da 20 pollici che lo rendono visivamente più filante.

Cresce anche il passo, che passa da 2,6 a quasi 2,8 metri, con portellone posteriore molto inclinato per dare più spazio all’interno e nel bagagliaio, che è in grado di ospitare fino a 1641 litri di carico.

A livello di design cambia tutto. Opel Vizor diventa Opel 3D Vizor, e spicca il motivo “a Bussola” inaugurato appunto su Experimental e che vede le due parti verticale e orizzontale della mascherina lucida incontrarsi al centro, proprio nel logo.

Nuovi i fari, ora tutti più sottili, con effetto tridimensionale e immersi nella mascherina in nero lucido, sia all’anteriore che al posteriore, che coprono in tutta larghezza, e dotati della nuova tecnologia Intelli-Lux Pixel Matrix HD con 51.200 pixel per una distribuzione della luce ad alta risoluzione.

Dietro, niente Blitz ma la scritta Opel sempre a LED, a caratteri distanziati. Il nome Grandland è in bassorilievo direttamente sulla carrozzeria, che al posteriore è resa dinamica e squadrata.

Gli interni

Opel migliora anche gli interni del Grandland, più eleganti e curati. Tutti i rivestimenti previsti sono realizzati con materiali riciclati al 100%, e visivamente non sembrano male.

Ci sono anche i due nuovi schermi, con al centro quello touch da 16” e il nuovo infotainment più fluido e connesso. Per ridurre le distrazioni, c’è il Pure Mode, che mostra solo i contenuti indispensabili per un maggiore comfort quando piove o di notte.

I sedili hanno ancora la certificazine AGR e sono dotati di nuove funzionalità. Quello del conducente ha imbottiture laterali attive, sono ventilati e hanno funzione massaggio, e tutte le funzioni dell’Intelli-Seat Ergonomics Feature sono di serie su tutti e due i sedili anteriori.

Il pixel box, invece, è una superficie di vetro illuminata e traslucida su un rivestimento in tessuto circostante, dietro cui si trova l’area per la ricarica a induzione.

Gamma motori

Nuovo Opel Grandlad 2024 debutta prima in elettrico, visto che la piattaforma STLA Medium di Stellantis nasce appositamente per i veicoli elettrici. Questo però non esclude l’arrivo anche di una motorizzazione plug-in hybrid con autonomia in solo EV di 85 km, e di un mild hybrid 48 volt come su 3008.

Opel non ha ancora reso note le info tecniche, ma non dovrebbero differire molto da quelle del cugino Peugeot 3008. Per cui, la versione elettrica potrebbe partire dalla Standard con 213 CV e batteria da 73 kWh e autonomia tra i 504 e i 524 km, mentre la Dual Motor avrà la stessa batteria con autonomia non superiore a 525 km, ma potenza di 326 CV con trazione integrale.

Infine, la Long Range, con 231 CV di potenza e batteria da 98 kWh per un’autonomia di 700 km, unico dato, questo, per ora rilasciato ufficialmente da Opel.

Copyright Image: Sinergon LTD