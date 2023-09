Opel Experimental e le altre novità al Salone di Monaco

Stellantis sarà presente al Salone di Monaco con il marchio di Russelsheim che, dal 5 al 10 settembre 2023, esporrà diverse novità, a partire dall’ultima concept car Opel Experimental.

Il nuovo prototipo, anticipato nei giorni scorsi da alcuni rendering, anticipa le prossime tendenze stilistiche e tecnologiche di Opel, e sarà affiancato da tre novità importanti. Opel al Salone di Monaco sarà presente al padiglione B2, stand B20, e in seguito all’open space in Odeonplatz, stand OP.390.

Opel Experimental e le novità del marchio

Opel Experimental inaugura prima di tutto l’evoluzione stilistica dell’azienda tedesca, a partire dall’introduzione del nuovo logo Blitz più moderno. Linee pulite e minimaliste, per un’auto che sorgerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa che darà vita a nuovi modelli DS, Alfa Romeo e Lancia.

Si distingue per la silhouette slanciata, l’illuminazione esterna e la grafica a contrasto che sostituisce le cromature con maggiore personalità. Tutto il design è frutto di soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate, anche grazie agli alettoni anteriori e posteriori che aumentano l’efficienza aerodinamica.

Dentro, la vettura punta al grande spazio con la filosofia space detox: il volante si ripiega se non necessario, i sedili adattivi hanno struttura snella e resistente, i tessuti sono dotati di tecnologia mesh 3D con texture elettrocromiche che immergono conducente e passeggeri in una luce pensata per un ambiente di benessere.

Il debutto di Opel Astra Sports Tourer Electric

Prima delle novità di Opel è l‘Astra Sports Tourer Electric, versione familiare della prima Astra elettrica.

Mantiene le caratteristiche tecniche con motore da 156 CV e 270 N/m di coppia massima, con velocità fino a 170 km/h e il buon bagagliaio di 516 litri di capacità minima. Inoltre, beneficia di un peso a vuoto ridotto rispetto alla media di EV di pari dimensioni: 1,7 tonnellate che, uniti al profilo aerodinamico, contribuiscono a un’autonomia vicina al dato dichiarato di oltre 400 km su ciclo WLTP.

La nuova Opel Corsa Electric con Opel Corsa Rally Electric

A Monaco la seconda novità elettrica, la Opel Corsa Electric con il nuovo design.

La bestseller del marchio si fa più personale ed elegante, grazie al frontale con design Opel Vizor, e per il miglioramento degli interni, che vedono cruscotto interamente digitale a richiesta e un infotainment aggiornato, oltre alla piattaforma integrata Snapdragon Cockpit, realizzata da Qualcomm, con funzionalità potenziate per un’esperienza migliore. Lato tecnico, è possibile scegliere tra motore da 156 CV e 402 km di autonomia, e la già collaudata versione da 136 CV e 354 km di autonomia.

Inoltre, agli stand ADAC, partner di Opel, sarà presentata la Opel Corsa Rally Electric disegnata da Elisa Klinkenberg. Con colori verdi, bianco, rosa e rosso, questa Art Car porta diverse novità nel campo delle Opel Corsa da rally, nasce per rappresentare la potenza dell’elettricità nel motorsport e, tramite campagna “E[M]Power” sottolineare il crescente numero di donne in gara.

Opel Corsa Rally Electric sarà utilizzata anche nell’ADAC Opel Electric Rally Cup powered by GSe, prima gara di rally monomarca elettrico al mondo.

Opel Rocks e-Xtreme e Rocks Kargo per Monaco Rocks

In giro per la capitale bavarese, infine, Opel lancia Monaco Rocks, con la nuova Opel Rocks e-Xtreme e Rocks Electric Kargo.

La prima, prodotta in unico esemplare, è la versione più estrema del quadriciclo leggero, con le ruote in esterno per un assetto più ampio e sicuro, doppi quadrilateri anteriori e roll bar giallo brillante. Mentre Opel Rocks Electric Kargo guarda al mondo dei professionisti con oltre 400 litri di volume di carico flessibile.

