Opel Rocks e-XTREME: la versione per la produzione di Opel Rocks Electric rappresenta già una forma di mobilità innovativa, con il suo design non convenzionale a due posti per guidatori a partire da 15 anni di età. Sono questi i punti cardine che lo studente di design industriale Lukas Wenzhöfer ha tenuto a mente e portato all'”estremo” nel suo progetto.

L’obiettivo era trasformare l’agile quadriciclo completamente elettrico in un veicolo per il divertimento su tutti i terreni e dotato di un sorprendente fattore wow.

Durante la fase di realizzazione dell’esemplare unico, gli ingegneri Opel hanno accettato la sfida cercando di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D. Le caratteristiche comprendevano ruote sporgenti per un assetto ampio e sicuro, doppi quadrilateri anteriori e un roll bar giallo brillante.

Anche l’Opel Vizor è stato reinterpretato e dotato di luci anteriori a LED, con il logo Opel messo in evidenza in turchese. Per limitare il peso e sostenere le prestazioni del motore elettrico, vizor e parafanghi sono stati prodotti utilizzando una stampa in 3D.

Un altro elemento che salta agli occhi è l’imponente alettone posteriore in carbonio, originale della Opel Vectra GTS V8, che reca ora l’emblema “e-XTREME” e il numero di serie “001”. Poi è seguita la fase di produzione vera e propria. Opel Rocks e-XTREME aveva esigenze

simili alla costruzione di una concept car.

Con la stessa attenzione ai dettagli, i colleghi dell’officina concept Opel hanno dato vita al progetto, passo dopo passo e con risultati

convincenti. Ora, dopo tanto lavoro, la prima e unica Opel Rocks e-XTREME è pronta!

