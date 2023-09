Jeep Wrangler 4xe 2024: arriva in Europa il restyling della Jeep più avventuriera

Già disponibile da mesi negli Stati Uniti, la Jeep Wrangler 4xe 2024 è pronta ad arrivare anche sul mercato europeo con alcune novità estetiche e grandi miglioramenti negli interni, dove cambiano le finiture e debutta il nuovo infotainment già apprezzato su Avenger e su nuova Jeep Grand Cherokee.

A differenza degli States, dove è disponibile anche solo con motori ICE a partire da 31.895 $, nel Vecchio Continente manterrà la sua unica motorizzazione 4xe plug-in hybrid, con prezzi in linea con quelli attuali che partono da 85.500 €. Le consegne inizieranno nel primo semestre del 2024.

Jeep Avenger 4xe 2024: cosa cambia

Esternamente ci sono pochi cambiamenti. Debutta una nuova griglia a sette fessure che non è più rifinita nello stesso colore della carrozzeria, ma ha una trama nera e a nido d’ape più distintiva, e nuove colorazioni.

Cambia di più a livello tecnico. I clienti europei possono godere dell’asse posteriore Dana a flottazione completa, una soluzione intelligente per chi desidera uscire dai limiti delle strade pubbliche e sperimentare il fuoristrada estremo.

Ciò significa che i cuscinetti dell’asse sono posizionati su un mozzo separato dall’albero dell’asse, evitando che le forze di torsione agiscano sull’albero. Questo consente al conducente di sostituire un asse rotto mantenendo il pneumatico in rotazione normale.

Jeep Wrangler 4xe 2024, inoltre, può essere equipaggiato anche con controllo di trazione, ganci per il traino, freni a disco a quattro ruote e quattro protezioni sottoscocca.

Caratteristiche da vero fuoristrada, come i blocchi del differenziale anteriore e posteriore Tru-Lok, lo scollegamento elettronico della barra antirollio anteriore e cerchi da 17 pollici, sono disponibili solo in via opzionale.

Dentro, invece, debutta il nuovo display infotainment da 12” in full HD e con sistema connesso e aggiornamenti OTA, mentre rimane il già collaudato comfort di bordo e la regolazione elettronica dei sedili fino a 12 direzioni. Il nuovo sistema introduce anche profili utente, modalità valletto, una schermata iniziale personalizzabile e connettività Bluetooth simultanea per due smartphone.

Il Jeep Wrangler 4xe 2024 adotta la filosofia si presenta con una propulsione che comprende un motore a benzina a quattro cilindri da 2.0 litri, un generatore motore montato sulla trasmissione, un ulteriore generatore motore montato sull’albero e una batteria da 400V e 17 kWh di nichel-manganese-cobalto (NMC) per 51 km di autonomia in modalità elettrica. Tutto ciò gli consente di raggiungere una potenza massima di 380 CV e una coppia di 637 N/m.

