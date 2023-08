Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid è proposta negli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Ciascuna con caratteristiche specifiche, per assecondare qualunque gusto estetico ed esigenza di mobilità, le diverse declinazioni della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe condividono un elevato livello di tecnologia, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione.

Questa quinta generazione della Jeep Grand Cherokee presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid: motore

Motore eco-friendly dalle eccellenti prestazioni, con la tecnologia 4xe (PHEV), che offre fino a 51 km di autonomia elettrica in città e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km, è la Grand Cherokee più sostenibile e dalla miglior capability 4×4 di sempre. Nessun compromesso quindi sulle performance con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi.

Il sistema di propulsione della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe combina due motori elettrici, un pacco batterie da 400 volt, un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e una trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce per garantire elevate prestazioni e massima efficienza.

Nel complesso, il sistema 4xe eroga 380 CV combinati e 637 Nm di coppia, e offre sino a 48 km di autonomia elettrica in ciclo combinato e 51 km di autonomia elettrica in ciclo urbano. Il motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri appartiene alla famiglia di motori Global Medium Engine del Gruppo Stellantis.

Che si tratti di spostamenti quotidiani, di lunghi trasferimenti in autostrada o di avventure off-road, i possessori della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe potranno personalizzare l’esperienza di guida a propulsione ibrida in base alle diverse necessità e tipologia del loro viaggio. Il sistema prevede tre modalità di funzionamento, denominate E Selec, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia, alla sinistra del volante.

Hybrid combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Il sistema di propulsione ottimizza l’energia prodotta dalla batteria e la potenza generata dal motore per offrire la migliore combinazione in termini di efficienza e prestazioni.

combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Il sistema di propulsione ottimizza l’energia prodotta dalla batteria e la potenza generata dal motore per offrire la migliore combinazione in termini di efficienza e prestazioni. Electric : il propulsore sfrutta l’energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia (per esempio quando preme a fondo l’acceleratore) si attiva il motore termico.

: il propulsore sfrutta l’energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia (per esempio quando preme a fondo l’acceleratore) si attiva il motore termico. eSave: questa modalità dà la priorità al motore a benzina, risparmiando la batteria per utilizzi successivi. Dispone di due modalità secondarie, denominate Battery Save e Battery Charge, entrambe attivabili tramite le Hybrid Electric Pages del sistema Uconnect.

Indipendentemente dalla modalità selezionata, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe funziona in modalità ibrida quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo. La schermata iniziale del touchscreen del sistema Uconnect consente al conducente di accedere alle pagine di Eco Coaching, per monitorare il flusso di energia, verificare l’impatto della frenata rigenerativa, programmare i tempi di ricarica per sfruttare le tariffe più convenienti e visualizzare lo storico di guida con il dettaglio dei consumi di carburante ed elettricità.

Leggendaria capability 4×4

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre una capability off-road senza pari e una dinamica di guida su strada sicura. Leggendarie prestazioni in fuoristrada sono garantite da due sistemi di trazione integrale – Quadra-Trac II e Quadra-Drive II con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato (eLSD). Entrambi sono dotati di una scatola di rinvio attiva che migliora la trazione ripartendo la coppia in modo da trasferirla sulla ruota con maggiore aderenza.

Le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva, garantiscono 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Il sistema regola automaticamente la taratura degli ammortizzatori in base alle condizioni della strada per offrire maggiore comfort, stabilità e controllo, ma può essere controllato anche manualmente tramite i comandi sulla consolle, e offre cinque impostazioni per regolare l’altezza del veicolo a vantaggio delle prestazioni.

Il sistema di gestione della trazione, Selec-Terrain consente di scegliere tra le modalità per la guida on-road ed off-road quella più adatta ad affrontare una particolare superficie. Questo dispositivo è in grado di coordinare elettronicamente il ripartitore di coppia 4×4, il sistema frenante, l’handling, lo sterzo e le sospensioni, l’acceleratore, il cambio, la scatola di rinvio, il controllo di trazione, il controllo della stabilità, il sistema antibloccaggio (ABS) e la reattività dello sterzo.

Il sistema Selec-Terrain consente di scegliere tra cinque diverse modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) quella più adatta ad affrontare una particolare tipologia di terreno. Tra le novità, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe presenta il sistema di disconnessione dell’asse anteriore. Quando il veicolo avverte che le condizioni della strada non richiedono l’utilizzo della trazione integrale, il sistema disconnette automaticamente l’asse anteriore e la vettura passa al funzionamento a due ruote motrici, a vantaggio dei consumi e dell’efficienza. La trazione integrale viene reinserita automaticamente quando il sistema ne rileva la necessità.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid Trailhawk

La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee offre la versione elettrificata 4xe della versione Trailhawk, che combina fino a 45 km di autonomia nella guida in full electric e consumi pari a 2.9 l/100 km.

La dotazione specifica della nuova Jeep Grand Cherokee Trailhawk 4xe include:

Sistema di trazione integrale Quadra Drive II con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte

Differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato (eLSD)

Sistema di controllo della trazione Selec-Terrain

Selec-Speed Control

Ganci di traino blu

Cerchi da 18 pollici con finiture blu e pneumatici all-terrain

Sedili con inserti in pelle scamosciata e cuciture blu

Decalcomania antiriflesso “Trailhawk” nera e blu opaca sul cofano

Tetto nero

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid: design

Il profilo del tetto ribassato migliora l’aerodinamica e l’efficienza senza sacrificare lo spazio di carico, mentre la linea di cintura più bassa e i finestrini più grandi rendono più luminoso l’abitacolo e garantiscono una maggiore visibilità. L’iconica griglia a sette feritoie è più ampia e più grande e la nuova fascia anteriore integra un radar e altre funzionalità avanzate.

L’audace profilo del cofano allungato e slanciato conferisce forza visiva mentre la linea aerodinamica della carrozzeria offre un design flessibile e finiture migliorate. Il sistema Active Grille Shutters, i parafanghi anteriori, le prese d’aria, il profilo aerodinamico del cofano, la linea del tetto ribassata e gli spoiler posteriori sul montante verticale migliorano le prestazioni su strada e consentono di ridurre i consumi.

Infine, sono disponibili per la prima volta cerchi da 21 pollici. Il tetto nero lucido è disponibile di serie sugli allestimenti Trailhawk e Summit Reserve, ed è possibile combinarlo con sette nuovi colori: Diamond Black, Bright White, Velvet red, Midnight Sky, Baltic Grey, Silver Zynith, Rocky Mountain.

Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid: interni

La fascia frontale alloggia delle nuove e più sottili bocchette del sistema di climatizzazione, una nuova consolle centrale e schermi digitali da 10,1 pollici per quadro strumenti digitale e radio touchscreen, nonché un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore.

La nuova Jeep Grand Cherokee presenta inediti sedili anteriori regolabili in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory, mentre sugli allestimenti di livello superiore i sedili del guidatore e del passeggero anteriore sono dotati di un nuovo schienale con funzione massaggio. Nelle prime due file sono disponibili sedili riscaldati/ventilati, con tre livelli di configurazione.

La consolle centrale presenta nuovi comandi e un vano portaoggetti ancora più spazioso, che può contenere due dispositivi e un caricabatterie wireless. Novità assoluta la suite completa con luci a Led personalizzabili con impostazioni giorno/notte di serie sulla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe e un sistema di illuminazione ambientale con possibilità di scelta tra cinque colori disponibili per la versione Overland e Summit Reserve.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe dispone di oltre 110 avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, che includono l’applicazione di tecnologie innovative che perfezionano l’interazione tra guidatore, veicolo e strada.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.