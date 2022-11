VinFast VF 6 e VF 7: le nuove vietnamite al Los Angeles Auto Show

Al prossimo LA Auto Show, che comincerà sabato 19 novembre 2022, saranno presenti anche i SUV VinFast VF 6 e VF 7, i due nuovi modelli del marchio vietnamita.

Due modelli naturalmente elettrici, sempre frutto della collaborazione tra l’azienda asiatica e Pininfarina, che andranno ad arricchire la gamma attualmente composta da VF 8 e VF 9.

Cosa aspettarci dai VinFast VF 6 e VF 7

Dei due nuovi veicoli, il più particolare e giovanile sembra essere il VF 6, con design da SUV compatto coupé e linee più morbide rispetto agli altri. Spicca anche per il suo blu elettrico.

I due modelli, come detto, sono elettrici e presentano il tipico design dei gruppi ottici ad ala visto sugli altri due. All’interno, l’avanzato sistema di infotainment su display da 15,4 pollici con possibilità di guardare video, giocare, fare acquisti online e controllare i dispositivi domotici, tutto ad auto spenta.

Inoltre, avranno la guida autonomia di Livello 2+ sviluppata con ZF e predisposta ad ospitare in futuro la guida di livello 3 e 4. emissioni proporranno la guida autonoma di Livello 2+ sviluppata in collaborazione con ZF mentre in futuro arriverà quella di Livello 3 e 4.

Non sappiamo ovviamente i prezzi, ma dal momento che il VF 8 parte da 36.000 € in Europa, è lecito aspettarsi che VF 7 sia intorno ai 30.000 e VF 6 addirittura tra i 27 e i 28.000, con quindi un prezzo nettamente concorrenziale per la categoria.

