Opel Corsa 2023: ecco come sarà

Opel Corsa 2023 è il restyling dell’utilitaria del Fulmine: in arrivo entro fine anno, mutuerà lo stile dagli altri modelli del marchio, avrà un nuovo sistema di infotainment e un inedito motore elettrico da 156 Cv, 20 in più rispetto alla versione attuale. Ecco come sarà, quindi, la nuova Opel Corsa.

Nuova Opel Corsa: il design

Lo abbiamo già visto sulla Opel Astra elettrica. Lo stile di Opel Corsa 2023 adotterà l’ormai noto Opel Vizor, ovvero il frontale nero che integra la calandra, i fari Led e il logo centrale.

A proposito di luci, anche Corsa, come altri modelli Opel di livello superiore, adotta i fari a matrice Intelli-Lux Led, adattivi e anabbaglianti, caratterizzati da ben 14 elementi Led controllabili singolarmente.

Cambia, infine, il posteriore, con la scritta Corsa al centro del portellone.

La tecnologia di Opel Corsa 2023

All’interno, ci sono nuovi tessuti per i sedili, ma soprattutto, a richiesta, il cockpit interamente digitale e il nuovo sistema di infotainment con display da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, grazie alla piattaforma integrata Qualcomm Snapdragon Cockpit.

Opel Corsa 2023: i motori elettrici

La Casa del Fulmine, come dichiarato nei mesi scorsi, diventerà un marchio al 100% full electric entro il 2028, quindi la Opel Corsa elettrica 2023 costituirà il cuore pulsante della gamma, che comunque sarà caratterizzata anche dalle versioni con motore benzina da 100 Cv e 136 Cv e dall’Opel Corsa ibrida con sistema a 48 V. Tra le novità dei propulsori benzina, ci sarà l’abbinamento con un nuovo cambio automatico a doppia frizione.

Le varianti elettriche saranno due: la prima con 136 Cv di potenza, come quella attuale, con autonomia dichiarata fino a 357 km, la seconda con 156 Cv e autonomia di 402 km nel ciclo WLTP. Con la ricarica rapida a 100 kW, Opel Corsa 2023 raggiungerà l’80% della capacità in 30 minuti.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.