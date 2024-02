Video emozionale della KTM 1390 Super Duke R 2024, la hyper naked più spaventosa di sempre forte di 190 CV di potenza.

“BIRTH OF THE BEAST 4.0” è il video del dietro le quinte che la casa austriaca ha realizzato per presentare la KTM 1390 Super Duke R 2024. Un video emozionale del dietro le quinte della sede di KTM a Mattighofen, dove i sogni a due ruote diventano realtà, un gruppo di appassionati ingegneri alla continua ricerca della perfezione spiega com’è nata la più affascinante e innovativa delle naked, una “Bestia” da 1350 cm³ e 190 CV di potenza massima.

I protagonisti del video trasmettono al pubblico le loro esperienze e le loro emozioni, le stesse che racconta Jeremy McWilliams, ex pilota di MotoGP e riferimento assoluto in pista per i tecnici del team di ricerca e sviluppo del brand arancione.

Il rider irlandese fa capire come sia l’uomo, il pilota a fare la differenza. Tuttavia sottolinea come non sia sensore o centralina che possano sostituire l’essere umano, ma al contempo sottolinea quanto sia importante lavorare gomito a gomito con gli ingegneri per trovare il setting migliore, su strada come in pista.

Dal lavoro nato in questo senso è nata infatti la mostruosa KTM 1390 Super Duke R 2024, la hyper naked più spaventosa di sempre pronta a trasmettere emozioni e catturare le attenzioni dei motociclisti più esigenti.

Copyright Image: Sinergon LTD