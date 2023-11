KTM 1390 Super Duke R 2024 non è solo un’evoluzione del modello precedente, ma una vera e propria rivoluzione in termini di design e prestazioni.

La nuova KTM 1390 Super Duke R si distingue per un’estetica radicalmente rinnovata e per miglioramenti sostanziali al suo iconico motore LC8. Queste modifiche trasformano la moto in un vero e proprio mostro di potenza, segnando un netto distacco rispetto alla precedente.

KTM 1390 Super Duke R 2024: caratteristiche

Uno degli aspetti più evidenti di questa metamorfosi è il faro anteriore a led completamente nuovo. Questo elemento, oltre ad essere più leggero di quasi 700 grammi rispetto al modello precedente, sfoggia un design moderno e aggressivo, enfatizzando ulteriormente il carattere audace della moto. Inoltre, la funzione “Coming Home” del faro migliora notevolmente la visibilità e la sicurezza, mantenendo il faro acceso per alcuni istanti dopo lo spegnimento del motore, illuminando l’area circostante durante il parcheggio in condizioni di scarsa luce.

Ma le novità non si limitano alla parte anteriore. Il serbatoio, ora più capiente e muscoloso, contiene 17,5 litri di carburante e si avvale di una presa d’aria ridisegnata, ottimizzata tramite tecniche di progettazione assistita da computer per ridurre il peso totale della moto. Gli aggiornamenti non si fermano qui: nuovi convogliatori e alette aerodinamiche contribuiscono a migliorare la stabilità ad alte velocità.

Anche l’estetica della parte posteriore è stata rivisitata. Il telaietto alleggerito e la rimozione della luce posteriore del freno conferiscono alla moto un aspetto più essenziale e deciso, enfatizzando il suo spirito sportivo.

KTM 1390 Super Duke R 2024: motore

Il cuore pulsante della KTM 1390 Super Duke R 2024, il motore LC8, ha subito un’importante evoluzione. Con un’erogazione di 190 CV a 10.000 giri/min e 145 Nm di coppia a 8.000 giri/min, il motore è ora più potente che mai. Un significativo aumento di potenza e coppia a tutti i regimi, migliorando anche i consumi e le emissioni, in linea con la normativa Euro 5+.

L’aderenza e la stabilità della moto sono garantite dai nuovi pneumatici bimescola Michelin Power GP, che operano in perfetta simbiosi con l’ammortizzatore posteriore WP Apex, completamente regolabile. Sul mono è possibile intervenire separatamente sulle impostazioni della compressione alle alte e basse velocità, l’estensione e il precarico senza l’utilizzo di attrezzi. Inoltre, le impostazioni aggiornate del Dual Compression Control (DCC) assicurano un miglior setting della compressione e, di conseguenza, meno compromessi tra comfort e performance.

All’anteriore, la nuova forcella Open Cartridge WP Apex da 48 mm con tecnologia split consente di effettuare regolazioni fini, per cucirsi la moto addosso.

Ma le innovazioni tecnologiche della KTM 1390 Super Duke R e della Super Duke R Evo non finiscono qui: i due riding mode opzionali Performance e Track sono stati aggiornati e sono ora completi di lap timer e statistiche della telemetria. Aggiornato anche il controllo del freno motore – anche questo opzionale – e il modulo Suspension Pro, disponibile a pagamento sulla KTM 1390 Super Duke R Evo.

Le KTM 1390 Super Duke R e R Evo celebrano i 30 anni di Duke con uno schema cromatico tutto nuovo, ispirato alla prima 990 Super Duke del 2005, mentre il “total black” domina la seconda variante colore.

Infine, KTM offre come sempre un’ampia gamma di accessori PowerParts e abbigliamento PowerWear, per personalizzare la moto. Le nuove 1390 Super Duke R e R Evo saranno disponibili tra la fine gennaio e i primi di febbraio 2024.

