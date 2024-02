Nuovi colori per la gamma KTM RC 2024, le supersportive KTM RC 390 e RC 125 saranno disponibili entrambi in due nuove e colorazioni racing.

KTM presenta i nuovi colori e le nuove grafiche della sua gamma supersportiva RC 2024, ispirati ai suoi prototipi da corsa e alle più recenti livree Factory Racing. La gamma KTM RC è il fulcro dei modelli Supersport della produzione della Casa di Matthigofen. Si tratta infatti di modelli che con la classica colorazione arancio e l’ottima guidabilità, regalano prestazioni incredibili in strada e in pista.

KTM Gamma RC 2024

Per il 2024 la gamma RC rimane invariata per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma introduce nuovi tocchi di assoluto livello, con tonalità di colore ispirate alle KTM RC 8C, KTM 1390 SUPERDUKE R e ai team ufficiali dei GP. Tuttavia, il top di gamma, la KTM RC 390 2024, avrà due nuove accattivanti colorazioni: una arancio/blu e l’altra arancio/nero. Entrambe sfoggiano l’accattivante telaio orange, mentre il modello arancio su nero verrà dotato di cerchi arancio.

Due colorazioni nuove di zecca anche per il modello entry-level, la KTM RC 125 2024, che porta in griglia l’arancio su base nera o l’arancio su base blu. Per entrambe le varianti colore sono stati predisposti telaio e cerchi neri e plexi fumé per far meglio risaltare i nuovi abbinamenti cromatici.

La linea KTM RC 2024 ha le sue radici in pista che le nuove colorazioni e grafiche esaltano. Per maggiori informazioni sulla gamma KTM RC 2024, consultare il sito del colosso austriaco.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD