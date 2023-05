Ecco come Opel sconfigge l’allergia primaverile: mai più starnuti e prurito

Opel si preoccupa anche della qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo delle vetture e ha sviluppato il moderno sistema di qualità dell’aria Intelli-Air “Clean Cabin”. Questo sistema è disponibile su tutte le versioni di Opel Astra, compreso il modello top di gamma Opel Astra GSe. Il sistema combina filtri dell’aria e antiparticolato particolarmente efficaci con un avanzato sistema di monitoraggio che controlla continuamente lo stato dell’abitacolo. In caso di necessità, il sistema avvia il ricambio automatico dell’aria.

Un ambiente interno pulito e piacevole non solo contribuisce al benessere dei passeggeri ma previene anche fastidiosi sintomi come prurito agli occhi e al naso. Questo è particolarmente importante durante la stagione dei pollini, quando milioni di persone allergiche sono nuovamente vittime del raffreddore da fieno.

Il sistema Intelli-Air non solo garantisce una buona qualità dell’aria all’interno di Opel Astra ma lo comunica anche in tempo reale ai passeggeri attraverso il grande schermo touch a colori. Il display mostra un emoji a forma di auto basato sull’indice internazionale AQI (Air Quality Index – Indice di qualità dell’aria), il cui colore cambia in base ai livelli standard dell’aria nell’abitacolo.

Inoltre, i filtri a carboni attivi e antiparticolato originali Opel, presenti anche su numerosi altri modelli Opel, limitano l’ingresso delle particelle nell’abitacolo, filtrando odori cattivi e gas come l’ozono e eliminando quasi completamente i pollini.

La sicurezza su strada è un altro elemento di fondamentale importanza per Opel. Un ambiente interno pulito e un conducente in buona salute contribuiscono alla sicurezza generale sulla strada. Guidare con i finestrini chiusi quando la concentrazione dei pollini è elevata e non assumere farmaci antistaminici, che possono provocare sonnolenza, sono solo alcune delle raccomandazioni per prevenire gli attacchi di raffreddore da fieno.

Grazie alla tecnologia Intelli-Air e ai filtri a carboni attivi e antiparticolato, le vetture Opel mantengono l’aria pulita all’interno dell’abitacolo, contribuendo alla qualità della vita di chi le utilizza e dell’ambiente circostante.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.