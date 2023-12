Art Car Collection Roy Lichtenstein Puma BMW M Motorsport

La nuova ed esclusiva Art Car Collection by Roy Lichtenstein di Puma e BMW M Motorsport fonde insieme il mondo dell’automotive, dell’arte e della moda in un unico concept. In occasione del centesimo anniversario del leggendario artista Roy Lichtenstein, le due icone si uniscono per rendere omaggio alla sua straordinaria eredità artistica.

La capsule collection, che integra l’iconica BMW Art Car di Lichtenstein con lo stile inconfondibile di Puma, non si limita a commemorare il centenario dell’artista, ma riesce a riportare in auge lo spirito del suo lavoro innovativo per una nuova generazione di appassionati di arte e moda.

Nel 1977, la BMW Art Car, creata da Roy Lichtenstein, divenne un simbolo di trionfo artistico. L’artista americano trasformò una BMW 320i Turbo in un’opera d’arte mobile, caratterizzata dall’opera d’arte “Ben-Day dots”. Il design creava un’illusione di un paesaggio in movimento, con il sole che sorgeva e tramontava su lati opposti, riflettendo il ciclo di 24 ore della gara di Le Mans. In quella competizione, l’auto dimostrò le sue capacità nell’estenuante mondo degli sport motoristici, ottenendo il nono posto assoluto e il primo nella sua classe.

Oggi, questa iconica Art Car rivive in una collezione unica che unisce l’arte di Roy Lichtenstein con l’energia e lo stile dinamico di Puma e BMW M Motorsport. La capsule collection in edizione limitata è stata concepita per incarnare lo spirito agonistico e l’innovazione artistica che hanno caratterizzato il progetto BMW Art Car per anni. La collezione rende tributo a un artista che ha sempre cercato di abbattere le barriere tra arte alta e bassa, creando oggetti d’uso quotidiano che vanno dalle copertine di riviste a camicie e bottiglie di champagne, oltre alle sue famose opere su tela.

Questa collezione si compone di un outfit completo che include giacca, pantalone, maglietta, cappello e le Puma Suede. Ogni pezzo è stato realizzato con cura per esibire elementi di design accattivanti ispirati alla BMW 320i Turbo Art Car di Lichtenstein. Il linguaggio visivo dell’opera “Ben-Day dots” e la palette di colori vivaci si fondono per creare un insieme che è sia sorprendente che memorabile.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD