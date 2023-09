Absolute Navetta 70: lo yacht dal design totalmente nuovo

Absolute Navetta 70 è uno yacht completamente nuovo la cui originalità, architettura, design e cura dei dettagli lo rendono un’imbarcazione iconica e di tendenza che rappresenta una nuova direzione.

La parola chiave che Absolute ha scelto per la Navetta 70 è “allure”, in riferimento al suo fascino innovativo, moderno e al tempo stesso classico, basato sull’architettura, sul design carismatico degli interni, sul rendimento in mare e sulla vocazione al lusso. Si tratta, infatti, del risultato di un concetto di design totalmente nuovo.

Absolute Navetta 70: caratteristiche

La Navetta 70 presenta tutte le caratteristiche che contraddistinguono gli yacht Absolute, come gli eleganti parapetti laterali aperti, i passavanti laterali coperti, le ampie vetrate sui ponti principali ed inferiori. All’interno la libertà di movimento è garantita da un uso minimo di gradini, i soffitti alti e le porte scorrevoli.

Al contempo, l’imbarcazione è ricca di caratteristiche innovative che segnano l’inizio di una nuova serie. Gli interni, ad esempio, presentano uno stile classico ma estremamente contemporaneo, basato su legno sbiancato e tonalità sofisticate che vanno dal bianco al grigio, fino al nero, con angoli arrotondati nei complementi d’arredo e dettagli bronzati, che offrono un’estetica di glamour raffinato.

Il salone presenta un nuovo motivo circolare sul soffitto, che si ripete in altre aree dello yacht, il tavolo d’arredo ed una zona cucina ampiamente attrezzata. Questa zona è in collegamento diretto con lo spazioso pozzetto a terrazza a poppa, dove si trovano un icemaker e una terza stazione di ormeggio.

Dal pozzetto a terrazza, una scala coperta conduce al flybridge, che appare come parte di uno yacht molto più grande, con spazi ottimizzati per un tavolo che può ospitare comodamente fino ad 8 ospiti, godendo dell’ombra offerta dall’hard top. Esso può assumere due configurazioni differenti a seconda della personalizzazione scelta: può essere apribile se si opta per la copertura tramite tenda parasole, oppure fisso se si predilige l’aggiunta dei pannelli solari.

Questa seconda opzione è particolarmente rilevante per Absolute, che da sempre dedica notevole attenzione alla sostenibilità. I pannelli solari, leggeri, efficienti, flessibili e resistenti agli effetti dell’acqua salata, sono utili sia durante la navigazione, che durante le soste in porto, migliorando il comfort degli ospiti e dell’equipaggio a bordo.

Come in tutti gli yacht della linea Navetta di Absolute, il flybridge è uno spazio multifunzionale con una sequenza di aree perfettamente integrate, dalla plancia di comando a prua, al wet bar, alla cucina all’aperto e all’area di relax a poppa con mobili di design che possono essere riorganizzati a seconda delle occasioni.

Il fascino della Navetta 70 è frutto dell’intenso lavoro di progettazione che è stato dedicato a tutte le parti dello yacht, fino all’alloggio dell’equipaggio di dimensioni generose, con due posti letto ed una cucina separata. Il design dell’imbarcazione è impreziosito dall’infallibile talento di Absolute nella scelta dei colori e dalla raffinata maestria dei migliori artigiani italiani.

