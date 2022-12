Pol Lux, il catamarano svedese a energia solare

Si chiama Pol Lux il catamarano elettrico svedese che si ricarica sfruttando l’energia solare, un po’ come esempi di automobili di cui la più famosa è la Sono Sion.

Pol è una startup nata appunto in Svezia che si propone di migliorare la nautica elettrica dotando le imbarcazioni di pannelli solari per aumentare l’autonomia e la sostenibilità. Il prezzo sarà a partire da 1,4 milioni di corone svedesi, pari a circa 128.000 €.

Pol Lux è progettato per funzionare sempre

Lungo 7,8 metri, Pol Lux gode di pannelli solari tutti montati sul tetto volti a ricaricare la batteria, e funzionano sia che l’imbarcazione sia in moto sia che rimanga ormeggiata, almeno finché c’è il sole.

Il veicolo può ospitare fino a 13 adulti, con una grande rete che permette ad alcuni di loro di stendersi per rilassarsi a prua a filo acqua. Pol Lux ha inoltre una posizione di guida asimmetrica per offrire opzioni modulari e posti a sedere nati per far socializzare e interagire gli occupanti.

Come dichiara il costruttore, Pol Lux è pensato per muoversi anche di notte e con il suo design modulare i proprietari possono allestirlo come una sorta di camper acquatico. C’è una tenda personalizzabile che isola la cabina dalla pioggia, o dai curiosi, e le panche possono essere trasformati in letti, proprio come un vero van.

È presente anche un materasso sospeso che pende a m0′ di amaca nel caso si aggiungesse qualche ospite in più, sempre che non soffra di mal di mare.

Buone prestazioni

Il Pol Lux è alimentato da due motori elettrici per una velocità massima di 11 nodi o 20,3 km/h, anche se la media consigliata è di circa 7 nodi o 13 km/h.

La batteria è da 18 kWh, dimensioni quindi paragonabili a quelle di una moto elettrica o un’auto ibrida plug-in, ma grazie al design idrodinamico e alla velocità massima non particolarmente elevata, ha un’autonomia molto buona, in linea con quella di un catamarano tradizionale. Inoltre, quando si scarica può funzionare con energia solare a velocità di 4 nodi o 7,4 km/h

