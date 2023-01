Lamborghini – The man behind the legend debutta su Prime Video

Lamborghini The man behind the legend Prime Video: dopo essere stato al Festa del Cinema di Roma, è disponibile da oggi su Prime Video, il film scritto e diretto da Bobby Moresco (vincitore del Premio Oscar per Crash). A riportare in vita la storia di Ferruccio Lamborghini, genio visionario e fondatore dell’omonima casa automobilistica, Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Nel cast anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino.

La nuova clip video



Liberamente ispirato al libro “Ferruccio Lamborghini, la Storia Ufficiale”, scritto dal figlio Tonino e pubblicato nel 2016 da Minerva Edizioni, Lamborghini – The man behind the legend è prodotto da Lambo Film, con la produzione esecutiva di ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video. Abbiamo incontrato ed intervistato il produttore Andrea Iervolino prima dell’anteprima stampa a Roma, che ci ha raccontato la genesi del film e molti aneddoti interessanti sulla produzione.

La trama

Ambientato nel dopoguerra, il film porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

Le immagini del film

